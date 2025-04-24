Ticaret Bakanı Bolat, EXPO 2025’ten bahsetti

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT’IN AÇIKLAMALARI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Önümüzdeki süreçte, Ukrayna ve Suriye’nin yeniden inşası sürecinde de iş birliği yaparak, bu ülkelerde önemli projelere imza atabileceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu. Bakan, EXPO 2025 programı kapsamında Japonya’nın Osaka şehrinde bir basın toplantısı düzenledi. Burada, Türkiye-Japonya ikili yatırım ve ticaret ilişkileri, Türkiye’nin ihracatı, mal ve hizmet verileri, uluslararası doğrudan yatırım durumu ve EXPO 2025’in Türkiye için önemi gibi konular üzerinde durdu.

TÜRKİYE’NİN EXPO KATILIMI VE ÖNEMİ

Bakan Bolat, Türkiye’nin Osaka-Kansai Japonya 2025 Dünya Expo’ya katılımından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Expo Milli Günü ile TBMM’nin kuruluşu ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bir arada kutlandığını vurguladı. EXPO’ların ülkelerin tarihi ve kültürel birikimlerini, teknolojik gelişimlerini ve ürettikleri mal ve hizmetleri uluslararası platformda paylaştığını ifade eden Bolat, “EXPO’larda yer almanın Türkiye’nin başarılarını sergilemesi açısından etkili bir araç olduğunu düşünüyoruz” diye ekledi. Türkiye’nin, 1851 yılından itibaren 38 kez EXPO’lara katıldığını ve 2016’da Antalya’da ev sahibi olmanın önemli bir deneyim sağladığını ifade etti.

Osaka-Kansai Japonya 2025 Dünya Exposu hakkında bilgi veren Bolat, bu büyük etkinliğin 165 ülke ve uluslararası kuruluşları bir araya getireceğini ve ana temasının “Hayatlarımız İçin Geleceğin Toplumunu Tasarlamak” olarak belirlendiğini aktardı. Bolat, “Medeniyetlerin Altın Çağı” temasıyla yer alacaklarını belirterek, Türkiye’nin tarihini ve yeniliğini buluşturan bir deneyim sunacaklarını söyledi.

TÜRKİYE-JAPONYA TİCARET HACMİ

Bakan Bolat, Türkiye ile Japonya arasındaki ticaret hacminin 2024 itibarıyla 5,4 milyar dolara ulaştığını açıkladı. İki ülke arasındaki dostluğun, stratejik bir ortaklık düzeyinde ilerlediğini belirten Bakan, ekonomik ilişkilerin son yıllarda güçlendiğini vurguladı. “Japonya’nın, Türkiye’de yıllar içinde artan yatırımları sektörel iş birliklerindeki çeşitliliği artırmıştır” diyen Bolat, enerji, otomotiv ve teknoloji alanındaki ortak projelerin iki ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağladığını ifade etti.

İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI VE GELECEK Hedefler

Japonya ile olan iş birliği fırsatlarına değinen Bolat, Türkiye’nin güçlü üretim altyapısı ve yenilikçi teknolojik ekosisteminin Japon yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. “Önümüzdeki süreçte, Ukrayna ve Suriye’nin yeniden inşası sürecinde iş birliği yaparak, önemli projelere imza atabileceğimize inanıyoruz” diye ekledi. Türkiye’nin, küresel ekonomik zorluklara rağmen üretim ve istihdam sağlamaya devam ettiğini vurguladı.

TÜRKİYE-JAPONYA TURİZM İLİŞKİLERİ VE HIZLI ARTIS

Bakan Bolat, Türkiye ve Japonya arasındaki turizm ilişkilerinde hızlı bir artış yaşandığını da ifade etti. Türkiye’den Japonya’ya 50 bin, Japonya’dan Türkiye’ye ise 134 bin turiste ulaşıldığını belirten Bolat, “Dünya hava yolu taşımacılığında İstanbul, Türkiye uluslararası transit merkezi haline geldi” dedi. Eğitim, sağlık turizmi gibi alanlarda da büyük başarı sağlandığını ifade eden Bakan, bu başarının daha da geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İŞ BİRLİKLERİ İLE YENİ PROJELER

Japonya ile Ukrayna ve Suriye’nin yeniden inşası konusundaki işbirliği fırsatlarına dikkat çeken Bolat, Japon iş dünyasının Türk müteahhitlik firmalarıyla işbirliği yapmaya istekli olduğunu belirtti. “İnanıyoruz ki, Suudi Arabistan, Irak, Ukrayna ve Suriye’nin yeniden imarı konularında başarılı işbirlikleri olabilecektir” şeklinde ifade etti.