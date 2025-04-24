Ticaret Bakanı Bolat, Japonya İle Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Nakano Hiromasa ile bir araya geldi. Bolat, bu görüşmeyi “Türkiye’nin, yüksek hızlı tren ve akıllı mobilite sistemleri, kentsel ulaşım altyapısı ve sismik dayanıklılık projeleri, temiz enerjiye dayalı altyapı yatırımları, üçüncü ülkelerde ortak müteahhitlik ve yeniden inşa faaliyetleri gibi stratejik alanlarda sunduğu geniş yatırım ve ortaklık fırsatlarını değerlendirmeye davet ettik” şeklinde değerlendirdi.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Sayın Nakano Hiromasa ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik” dedi. Ulaştırma ve altyapı gibi alanlarda iş birliğini derinleştirme kararlılığını teyit ettiklerini ifade etti. Bolat, “2024 yılı itibarıyla 134 bini aşkın ziyaretçi ile Japonya’dan Türkiye’ye artan turizm ilgisinin halklarımız arasındaki bağları daha da güçlendirdiğini” vurguladı.

ORTAKLIĞIN GEÇMİŞİ VE GELECEĞİ

Türkiye ve Japonya’nın tarihi simgesel projeleri olan Marmaray ve FSM Köprüsü gibi çalışmalardan, Orta Doğu ve Orta Asya’daki büyük altyapı projelerine kadar güçlü bir iş birliği geçmişine sahip olduğunu belirtti. Bu ortaklığın, sadece teknik uzmanlığı değil, aynı zamanda bölgesel refahı artıran çok taraflı bir vizyonu da yansıttığını ifade etti. Görüşmede, Japon şirketlerini Türkiye’nin stratejik alanlarda sunduğu yatırım ve ortaklık fırsatlarını değerlendirmeye davet ettiklerini belirtti.

GELECEK HEDEFLERİ

Ömer Bolat, “Önümüzdeki dönemde yapacağımız yatırım zirveleri ile altyapı alanındaki iş birliğimizi kurumsal çerçeveye kavuşturmayı, üçüncü ülkelerdeki işbirliğimizi artırmayı hedefliyoruz” dedi. Ayrıca, Sayın Bakan Nakano’ya Türkiye ile Japonya arasındaki stratejik ortaklığın derinleşmesine katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.