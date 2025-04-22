Ticaret Bakanı Bolat, Japonya’yı ziyaret edecek

RESMİ ZİYARETİN AMAÇLARI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Japonya arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirmek amacıyla Japonya’ya bir resmi ziyaret düzenleyecek. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre Bolat, yarın ve perşembe günleri resmi ve özel sektör karma heyetiyle Japonya’da çeşitli temaslarda bulunacak. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki köklü dostluğu ekonomik alanda daha ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

ÖNEMLİ ETKİNLİKLER

Bakan Bolat, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 101’inci yıl dönümüne denk gelen ziyareti sırasında yarın EXPO 2025 Osaka için oluşturulan Türkiye pavilyonunun açılış törenine katılacak ve Türkiye’nin kültürel ve teknolojik vizyonunu uluslararası kamuoyuna tanıtacak. Aynı gün, EXPO yönetimiyle de temasta bulunacak Bolat, diğer ülke pavilyonlarını da ziyaret edecek. Türkiye, EXPO 2025 Osaka’ya “Medeniyetlerin Altın Çağı” temasıyla katılırken, 900 metrekarelik ulusal pavilyon Anadolu’nun kültürel mirasıyla ülkenin geleceğe dönük vizyonunu bir araya getiriyor.

İKİLİ GÖRÜŞMELER VE TOPLANTILAR

Bolat, ziyaretinin ikinci gününde Tokyo’da ekonomik işbirliğini güçlendirecek görüşmeler yapacak. Japonya Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı, Tarım bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Ayrıca Türk ve Japon iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren Türkiye-Japonya CEO Yuvarlak Masa Toplantısı’na katılacak ve Jetro (Japonya Ticareti Geliştirme Kurumu) Başkanı ile de görüşme yapacak.

TİCARET HACMİ VE YATIRIM FIRSATLARI

Geçen yıl itibarıyla Türkiye ile Japonya arasındaki ticaret hacmi 5,4 milyar dolara ulaştı ve Japonya, Türkiye’nin Asya’daki 4’üncü büyük ticaret ortağı konumunda yer alıyor. Türkiye’nin ihracatı 718 milyon dolar, ithalatı ise 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşiyor. Bu durum, taraflar arasında bir yapısal dengesizliği gösteriyor. Bu dengesizliği gidermek ve daha adil bir ekonomik yapı kurmak için 2014 yılında başlatılan Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EPA) müzakerelerine ivme kazandırılması ortak gündemdeki öncelikler arasında bulunuyor. Türkiye’de 275’ten fazla Japon firmasının toplam yatırımı 3,1 milyar doları aşıyor. Türkiye, stratejik konumu, genç gücü ve yatırımcı dostu reformlarıyla Japon sermayesi için önemli fırsatlar sunuyor.

İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA YENİ PROJELER

Bolat, Japon iş çevrelerine imalat sanayisi, yeşil enerji, elektrikli araçlar, dijital ekonomi, akıllı şehirler, finansal teknolojiler ile sağlık ve tarım teknolojileri gibi öncelikli sektörlerde stratejik yatırımlara yönelmesi için çağrıda bulunacak. Ayrıca, Japonya ile üçüncü ülkelerde ortak müteahhitlik projeleri alanındaki işbirliği, özellikle Ukrayna’nın yeniden inşası, Afrika ve Orta Doğu bölgelerinde daha da genişletilmesi hedefleniyor. Bolat’ın Japonya ziyareti, Türkiye-Japonya ilişkilerinin ikinci yüzyılına girerken iki ülke arasındaki karşılıklı güven, anlayış ve ortak çıkar temelinde yükselen işbirliğine önemli katkı sunacak.