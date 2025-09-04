Ticaret Bakanı Bolat, KKTC’yi destekliyor

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT KKTC STANTLARINI ZİYARET ETTİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı’na katılarak KKTC’nin stantlarını ziyaret etti. Bolat, “KKTC üretiminin ve ekonomisinin güçlenmesi için elimizdeki tüm imkanlarla KKTC’nin yanında var olmaya devam edeceğiz” sözleriyle desteklerini dile getirdi. Bu önemli fuarda 17 stanttan oluşan KKTC pavilyonunu inceleyen Bolat, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

KKTC’Lİ ÜRETİCİLERE DESTEK

Bakan Bolat, KKTC’li üreticilerin Türkiye’deki prestijli fuarlara katılımlarını desteklediklerini belirtti. “Ticaret Bakanlığı olarak, KKTC ile iş birliğimiz gereği KKTC’nin üreticilerine Türkiye’deki prestijli fuarlarda destek sağlıyoruz” diyen Bolat, bu fuarda yapılan lansman sayesinde Kıbrıs mutfağının ve gıda ürünlerinin tanıtıldığını ifade etti. Ayrıca, “KKTC’den gelecek yıl daha büyük katılım bekliyoruz. Daha önce 4 fuara katılımı biz organize ettik, bundan sonra da etmeye devam edeceğiz” diye ekledi.

KKTC ÜRETİMİ İÇİN DESTEK SÖZLERİ

Bakan Bolat, KKTC’nin üretiminin ve ekonomisinin güçlenmesi için gereken desteği sağlayacaklarını vurguladı. “KKTC ne kadar çok üretir ekonomisini güçlendirirse Kıbrıs davası da her zaman payidar olacaktır” şeklinde konuşan Bolat, Kıbrıs Türklerinin Türkiye’nin güvencesi altında adada var olmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, gümrük iş birliği ve Güzelyurt’ta inşa edilecek soğuk hava deposu projelerine de destek vereceklerini dile getirdi. Bolat, “KKTC üretiminin ve ekonomisinin güçlenmesi için elimizdeki tüm imkanlarla KKTC’nin yanında var olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.