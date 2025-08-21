Ticaret Bakanı Bolat Lojistik Üssü Ziyaret Etti

ANKARA LOJİSTİK ÜSSÜ ZİYARETİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Lojistik Üssü’nü ziyaret ederek sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Bolat, Türkiye’nin stratejik konumuna vurgu yaparak, “Türkiye’nin küresel ticaret bağlantısı ve çok taraflı ulaştırma politikası açısından merkezi öneme sahip olan Ankara Lojistik Üssü, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu bağlantısı üzerinde yer alması ve ülkemizin Avrupa’ya açılan kapısı konumunda bulunması nedeniyle lojistik açıdan büyük bir öneme sahiptir” dedi.

YENİ YOL HARİTASI OLUŞTURULUYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise, “Türkiye Yüzyılı’nı ticaretin yüzyılı yapma vizyonumuz doğrultusunda küresel ticaretteki payını her geçen gün artırmaya devam eden ülkemiz, aynı zamanda lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründe de pazar payını artırmaya devam ediyor” ifadeleri yer aldı. Türkiye, lojistik hizmet ihracatında yüzde 2,5 pay ve 40 milyar dolar ihracatla dünyada 10’uncu sıraya yerleşti. Bu konumu güçlendirmek için sektör temsilcileri ile birlikte yeni adımlar değerlendiriliyor. Bakanlık, lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren firmaları desteklemeye devam edeceğini belirtti. Hükümet, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Projeleri başta olmak üzere, bölgesel ve küresel bağlantıları güçlendirecek stratejik adımları atmaya devam edecek ve sektörlerle yakın iş birliği içinde çalışacak.