Haberler

Ticaret Bakanı Bolat: Mayıs İhracatı 24 Milyar Geçti

TİCARET BAKANI BOLAT’IN AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanı Bolat, Mayıs ayındaki ihracat rakamlarıyla ilgili önemli bir bilgi verdi. “Mayıs ayında ihracatımız rekor kırarak 24 milyar 800 milyon doları geçmiştir” diyerek, başarılı bir performansa imza attıklarını ifade etti.

İHRACATTAKİ ARTAN TREND

Bakan Bolat, yaşanan bu artışın Türkiye ekonomisinin gücünü ve ihracat yeteneğini ortaya koyduğunu belirtti. İhracatın sadece sayısal olarak değil, nitelik açısından da zenginleştiğini vurguladı.

GELECEK HEDEFLERİ

Bakan, bu başarının devam edeceğini ve hedefe ulaşmayı hızlandıracak önemli çalışmaların yapılacağını da dile getirdi. Ekonomi ve ticaret alanındaki iyileştirmelerin, Türkiye’nin rekabet gücünü artıracağını söyledi.

Bu bağlamda, gerek sektörlerin desteklenmesi gerekse de yeni pazar araştırmaları, Türkiye’nin ihracatını daha da ileriye taşıyacak önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Maltepe’de Kadın Sürücüye Saldırdılar

Maltepe'de trafikte yaşanan bir tartışma sonrası, kadın sürücünün telefonunu kırarak darp eden iki kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Olay, kadının çocuklarıyla birlikte olduğu anlarda gerçekleşti.
Haberler

Feyza Altun, Dilan Polat’la buluştu

Avukat Feyza Altun, Dilan Polat ile buluşmasının ardından gelen eleştirilere tepki gösterdi. Altun, suçlamaların asılsız olduğunu vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.