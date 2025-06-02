Ticaret Bakanı Bolat OECD Toplantısı’na Katılacak

TİCARET BAKANI PARİS’TE ÖNEMLİ TOPLANTIDA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Paris’te yapılacak olan OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılacak. Sosyal medya hesabında paylaşımlar yapan Bakan Bolat, “Yarın Paris’te düzenlenecek olan OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılarak; küresel ticaretin mevcut dinamikleri, yapay zeka ve dijitalleşmenin ekonomik yansımaları, iklim değişikliği ile mücadelede sürdürülebilir büyüme politikaları gibi birçok başlıkta ülkemizin duruşunu ve önerilerini paylaşacağız.” ifadelerinde bulundu.

Bakan Bolat, “Serbest Pazarların ve Kurallara Dayalı Ticaretin Güçlendirilmesi” ve “Yenilikçi Politikalarla Kapsayıcı Ekonomik Büyüme” başlıklı oturumlarda ülkemiz adına konuşma yapacağını da belirtti. Ayrıca, AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Sayın Maros Sefcovic ile gerçekleştireceği ikili görüşmede Türkiye-AB ticari ilişkileri, çok taraflı ticaret sisteminin geleceği ve 1 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek Türkiye-AB Üst Düzey Ticaret Diyaloğu’nun hazırlıkları üzerine istişarelerde bulunacak.

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; güçlü, dengeli ve sürdürülebilir ticaret politikalarıyla küresel iş birliklerini daha da ileri taşımaya kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizdi.