Haberler

Ticaret Bakanı Bolat, Pakistan Büyükelçisi ile görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ile bir araya geldi. Bolat, sosyal medya platformunda bu görüşmeyle ilgili bazı ayrıntılar paylaştı. Bakanlıkta gerçekleştirilen bu buluşmada, Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü dostluk, kardeşlik ve dayanışma bağlarının bir kez daha kuvvetlendiğini vurguladı.

TİCARET HACMİNİN ARTIRILMASI

Bolat, “İki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak, ekonomik sektörlerimizin karşılıklı işbirliğini güçlendirmek ve karşılıklı yatırımları teşvik etmek amacıyla somut işbirliği alanlarını ele aldık.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu toplantı, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için önemli adımların atılmasına katkı sağlayacak gibi gözüküyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe Yönetimden Ayrıldı, Gurur Duydu

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı ve kulübün bir parçası olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti.
Haberler

İstanbul Fintech Week 2025’te Yenilikler Sunuldu

İstanbul Fintech Week 2025'te akademisyen Mete Ali Başkaya, dijital dönüşümün Fintech ve blockchain entegrasyonu üzerindeki etkilerini ve riskli kripto yatırım beklentilerini ele aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.