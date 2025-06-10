Ticaret Bakanı Bolat, Pakistan Büyükelçisi ile görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ile bir araya geldi. Bolat, sosyal medya platformunda bu görüşmeyle ilgili bazı ayrıntılar paylaştı. Bakanlıkta gerçekleştirilen bu buluşmada, Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü dostluk, kardeşlik ve dayanışma bağlarının bir kez daha kuvvetlendiğini vurguladı.

TİCARET HACMİNİN ARTIRILMASI

Bolat, “İki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak, ekonomik sektörlerimizin karşılıklı işbirliğini güçlendirmek ve karşılıklı yatırımları teşvik etmek amacıyla somut işbirliği alanlarını ele aldık.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu toplantı, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için önemli adımların atılmasına katkı sağlayacak gibi gözüküyor.