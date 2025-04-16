Ticaret Bakanı Bolat, Suriye’yi ziyaret etti

ŞAM ZİYARETİ VE GÖRÜŞMELER

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şam gezisi sırasında özel sektör çatı kuruluşları başkanlarıyla birlikte Suriye Maliye Bakanı Mohamed Yasser Barnia ve ekibiyle bir araya geldi. Bu önemli buluşma, Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Bakan Bolat, sosyal medya hesabında bu ziyareti “Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerimiz için dönüm noktası” olarak nitelendirdi.

SURİYE EKONOMİSİNE KATKILAR

Görüşmelerde Suriye ekonomisinin kurumsal altyapısını güçlendirmeye yönelik Türkiye’nin yapabileceği destekler, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması, bankacılık altyapısının iyileştirilmesi ve Suriye’nin yeniden inşası gibi konular üzerinde duruldu. “Yeni ve özgür Suriye’de özel sektör liderliğinde Suriye ekonomisinin gelişmesi” konusu, yatırım fırsatları ve ticaretin kolaylaştırılması üzerinden detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Bakan Bolat, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri kapsamlı bir şekilde kapsayacak olan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın önemine dikkat çekti. Ayrıca, ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri yeni bir seviyeye taşıma konusunda gerekli mekanizmaların kurulması hususunda mutabık kalındığını ifade etti. “Ülkelerimiz arasında ekonomik entegrasyonun tesisi vizyonuyla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.