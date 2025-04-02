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Ticaret Bakanı Bolat’tan Esnaf Ziyareti

TİCARET BAKANI ESNAF ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) boykot çağrılarının ardından esnafı ziyaret etti. Bu ziyaret, bakanın esnafa destek vermek amacıyla düzenlediği önemli bir etkinlik oldu.

DESTEK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Ziyareti sırasında Bakan Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Bugün, milli ekonomiye sahip çıkma; üretimin, ticaretin, istihdamın, tüketimin ve dayanışmanın günü. Bugün, esnafımızla dayanışma günü. Yarının alışverişini bugünden yapma günü. Türkiye Yüzyılı’nda güçlü bir milli ekonomi için hep birlikte ticareti büyütme günü.” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, esnafla dayanışma amacını ön plana çıkartıyor.

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