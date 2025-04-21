Ticaret Bakanı Bolat, Tarım Üretimini 75 Milyar Dolar Yükselttiklerini Belirtti

TARIMSAL ÜRETİMİN YÜKSELİŞİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptığı açıklamada, “Tarımsal üretimimizi 30 milyar dolardan 75 milyar dolara yükselttik. 2002’de 3,4 milyar dolar olan ihracatı 32,5 milyar dolara yükselttik. İhracat olmasaydı bizim üretimimiz 30 milyar dolardan 75 milyar dolara çıkamazdı. Çiftçimiz de kazandı, tüketicimiz de kazandı, ihracat olarak biz de döviz kazandık” dedi. Bakan Bolat, 4. Tarım Orman Şurası kapsamında “Tarım Diplomasisi Atölyesi” etkinliğine katıldı. Oturumda, “Günümüz Dünyasında Tarım Diplomasisi” üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bolat, tarım sektörünün önemine vurgu yaparak, “Dünyada hiç ölmeyecek çok önemli üç sektör bulunuyor. En önemlilerinden biri gıda. En stratejik sektörlerden birisi tarım ve gıda. İkincisi tekstil giyim, üçüncüsü ise konut” ifadelerini kullandı. Kovid-19 döneminin gıda sektörünün kritik rolünü gösterdiğini belirten Bolat, “Karantina günlerinde marketler her gün boşaltıldı, dolduruldu” dedi. Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşının enerji değerini ve ithalat faturalarının artışını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Lojistiğin tarım ürünlerinin tüketiciye ulaşmasında büyük önem taşıdığını aktaran Bolat, “Ticarette kuralların belirlenmesi, sektörel düzenlemeler ve denetimler oldukça önemli. Tarım diplomasisinde amacımız, tüketici için makul fiyatlar ve satın alma gücünü korumak” şeklinde konuştu. Üreticinin gelirini artırarak, üretimde kalmasını sağlamak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Bakan Bolat, Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye’nin imzaladığı Tahıl Anlaşması’nın önemine dikkat çekerek, “33,3 milyon ton Ukrayna ve Rusya tahılı dünyaya taşındı. O tahıl taşınamamış olsaydı dünyada hububat fiyatları 3-4 katına fırlayacaktı” dedi. Gıda güvenliği konusunda dünya genelinde kritik bir durum yaşandığını, açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalan 730 milyon insan bulunduğunu hatırlattı.

Bakan Bolat, 2023-2024 tarımsal ürünler ihracatının başarılı geçtiğini, 2023’te 31 milyar dolar olan tarım ve işlenmiş gıda ürünleri ihracatının 2024’te yüzde 5,4 artışla 32,5 milyar dolara ulaşacağını belirtti. İthalatın 2023’te 23,5 milyar dolar olduğunu, 2024’te ise 2,1 milyar dolar azalışla 21,4 milyar dolara düştüğünü söyledi. Dış ticaret fazlasının 2023’te 7 milyar dolardan, 2024’te yaklaşık 11 milyar dolara yükseleceğini aktardı.

Bakan Bolat, tarım ürünlerinde temel tüketim ihtiyaçlarının karşılanması adına stratejik adımların atıldığını, halkın makul fiyatlarda et tüketimini sağlamak amacıyla 626 milyon dolar değerinde büyükbaş hayvan ithalatı yapıldığını ifade etti. Sürekli değişen pazar dinamiklerine bağlı olarak ticaretin optimize edilmesi konusuna da değinerek, “Bütün dünya ülkeleri temel tüketim ürünlerinde ve arz güvenliğinin tehlikeye girdiği durumlarda ihracat-ithalat noktasında kısıtlayıcı ya da genişletici kararlar almak durumunda kalıyor” dedi.