Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye’nin Güçlü Hedeflerini Açıkladı

TÜRKİYE KÜRESEL ÜRETİM VE TİCARET MERKEZİ OLMAK İÇİN İLERLİYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin küresel üretim ve ticaret merkezi olma hedefinde emin adımlarla ilerlediğini duyurdu. Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 81. Mali Genel Kurulu’na katıldığını aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye’yi her alanda daha güçlü bir konuma taşımak için hükümetin kararlılıkla adımlar atmaya devam edeceğini vurgulayan Bolat, tüm paydaşlarla, özellikle iş dünyasıyla yakın koordinasyon içinde çalışmanın büyük önem taşıdığını belirtti.

BÜNYEYE GÜÇLÜ DESTEKLER SUNULUYOR

Bakan Bolat, Bakanlık olarak esnaf, çiftçi, sanayi, kooperatif ve girişimcilere yönelik desteklerin süreceğini ifade etti. “Türkiye, sanayi üretimindeki çeşitliliği, savunma sanayisi, otomotiv, kimya, makine ve tarım sektörlerindeki rekabet gücü, yüksek katma değerli üretim yapısıyla küresel üretim ve ticaret merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor,” diye konuştu. Türkiye’nin son 19 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü, gayrisafi yurt içi hasılanın 1,3 trilyon dolara ulaştığını, mal ve hizmet ihracatının arttığını, küresel ticaret pazarındaki payının genişlediğini ve dış cari açıktaki düşüşün bu başarının en somut göstergeleri olduğunu ekledi.

Bolat, sürecin en büyük güç kaynağının TOBB ve iş dünyasının değerli temsilcileri ile Türkiye’nin dinamik üretim altyapısı olduğunu söyledi. “TOBB ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, iş dünyasının temsilcileriyle yakın işbirliği içinde Türkiye’nin yarınları için çalışmayı sürdüreceğiz,” şeklinde konuşarak, TOBB’un 81. Mali Genel Kurulu’nun hayırlı olmasını diledi ve başta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere iş dünyasının tüm mensuplarına teşekkür etti.