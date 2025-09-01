Ticaret Bakanı Büyüme Hızını Açıkladı

TÜRKİYE’NİN BÜYÜME PERFORMANSI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin büyüme hızını ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke olduğunu duyurdu. Bakan Bolat, sosyal medya üzerinden ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla verilerine dair bir açıklama yaptı. Bakan, “Türkiye ekonomisinde enflasyon ve işsizlik oranı düşerken, ihracat artarken, yılın ikinci çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme oranı başarılmıştır. Sanayi ve hizmetler sektöründeki büyüme oranının desteği ile makroekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmeler artarak devam etmektedir” şeklinde ifadelerde bulundu.

BÜYÜME TRENDİ DEVAM EDİYOR

Büyüme trendinin sürdüğüne dikkat çeken Bakan Bolat, “Pandemide dahi büyüme performansını sürdüren Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 1,8, 2021 yılında yüzde 11,8, 2022 yılında yüzde 5,4, 2023 yılında yüzde 5 ve 2024 yılında yüzde 3,3 oranında büyüme kaydetmişti. 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,3 oranında büyümüştü. 2025 yılının ikinci çeyreğinde ise büyüme hızımız ivmelenerek yüzde 4,8 oranında gerçekleşmiştir. Bu büyüme hızı ile verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke, G20’de ise dördüncü ülke olduk” dedi.

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN DEĞERLENDİRME

Bakan Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine yönelik şu değerlendirmeyi yaptı: “2025 yılı ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verisi ivmelenerek güçlü bir performans sergilemiştir. Ticaret Bakanlığı olarak yürüttüğümüz faaliyetlerle cari işlemler dengesinde devam eden ılımlı seyir ve mal ve hizmet ihracatı ile yatırımların büyümeye pozitif katkısı ekonomimizin dirençli yapısını desteklemektedir. Yıl sonunda 390 milyar dolar olan mal ve hizmet ihracatı hedefimizin üzerinde bir performans yakalamak, büyümede kaydedilen bu başarıyı daha da ileriye taşımak üzere çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz.”