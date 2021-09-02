Ticaret Bakanı: Cumhuriyet rekoru kırdık

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracat rakamlarını açıkladı ve ihracatta Cumhuriyet rekoru kırıldığını belirtti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, “Ağustos ihracatı 18,9 milyar dolar olurken en yüksek ağustos rakamına ulaştık. 12 aylık ihracatta da 207,5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdık.” dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“İhracatçımızın Merkez Bankası kaynaklarıyla Eximbank ve ticari bankalar aracılığıyla kullandığı reeskont kredilerinin miktarını 30 milyar dolara çıkardık.

Ocak-ağustos döneminde ihracat 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 140,2 milyar dolar oldu. Yıl sonunda ihracatın 210 milyar dolara ulaşacağına inancımız tam.

İhracattaki güçlü ivmeyle pandemi öncesi performansı geride bıraktık. Ağustosta ihracatın ithalatı karşılama oranı yıllık bazda 15,1 puan artışla yüzde 81,5 oldu.