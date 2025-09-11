Ticaret Bakanı, Ekonomi Büyümesini Vurguladı

TÜRKİYE EKONOMISINDEKİ BÜYÜME RAKAMLARI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin karşılaştığı zorluklara rağmen büyümesini sürdürdüğünü vurguladı. Bakan Bolat, “Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdük. Bunun dinamosu motoru sanayi sektörü oldu. Sanayi sektörümüz ikinci çeyrekte yüzde 6,1 büyüdü. Bu tempo inşallah üçüncü ve dördüncü çeyrekte de devam edecek. Yılı yüzde 3,5-4 arasında bir yerde tamamlayacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül törenine birçok önemli isim katıldı.

İHRACATTAKİ BAŞARILAR VE GÖSTERGELER

Ödül töreninde konuşan Bakan Bolat, Türkiye’nin ihracattaki ilerleyişine dikkat çekerek, “36 milyar dolar olan mal ihracatını 269 milyar dolara yükselttik. 14 milyar dolar olan hizmet ihracatını da 119 milyar dolara çıkardık. Özellikle dış ticaret açığımızı makul seviyelere getirmeye çalışmak, cari işlemler açığımızı geçen yıl 10, şu sıralar 18-19 milyar dolarda tutarak döviz dengelerini sağlayabilmek önemli başarılar, olumlu gelişmelerdir” dedi.

Bakan Bolat, hedeflerin fiyat istikrarını sağlamak, döviz ve para piyasalarında güven ortamı oluşturmak olduğunu belirterek, “Son aylardaki ekonomik göstergelerde olumlu seyir başladı. Merkez Bankamız da politika faizini enflasyondaki 15 ay üst üste 46 puanlık geriye gidişten 40,5’e çekti. 2,5 puan indirimi yaptı. Bunun karşılığı Eximbank’ta ihracat ve reeskont kredilerinde de indirim yansıtıldı” diye ekledi.

Ticaret Bakanlığı’nın 2026 yılı Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe’sinde yüksek bir artış sağlandığını açıklayan Bakan Bolat, “Aldığımız bütçenin yüzde 60’ını ihracatçılarımıza aktarıyoruz. Geçen yıl 24, bu yıl 33 milyardı. Önümüzdeki yıl 45 milyar liralık ihracat desteklerimiz hibe olarak ihracatçılarımıza sunulacak. Bu yüzde 36’lık bir artış anlamına gelmekte” dedi. Türkiye’nin 2025 yılı için hedefinin 390 milyar dolar ihracata ulaşmak olduğunu belirten Bolat, “Seneye Allah nasip ederse 400 milyar doları rahatça aşabileceğiz” ifadelerini kullandı.

GELECEK İÇİN ÜMİTLER

Türkiye ekonomisinin özellikle son çeyrekte olumlu bir seyir izlediğini kaydeden Bakan Bolat, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ekonomi özel sektörümüz öyle dinamik ki, bunların hepsi birlikte değerlendirilince, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdük. Zaten bütün uluslararası kuruluşlar, yüzde 1,5-2 gibi tahmin ettikleri büyüme oranımızı artık yüzde 3,5 civarına çekmek durumunda kaldılar.”

Bakan Bolat, konuşmasının sonunda Türkiye’nin ekonomik kalkınmasını desteklemek için birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Ödül töreninin kapanışında, Bakan Bolat’a DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu tarafından Yatağan Palası hediye edildi ve ardından ihracatta dereceye giren iş insanlarına plaketleri takdim edildi.