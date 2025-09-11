Ticaret Bakanı Ekonomik İstikrarı Vurguladı

AÇIKLAMALAR VE DEĞERLENDİRMELER

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptığı paylaşımda enflasyonun düşmesi, milli gelirin artması, dış ticaret ve cari işlemler dengesinde sağlanan iyileşmelerin, finansal istikrarı sağlama yönündeki belirgin adımları güçlendirdiğini ifade ediyor. Ayrıca döviz rezervlerindeki artış ve toplumsal refahın daha adil bir şekilde dağıtılması için gösterilen çabaların da ekonomideki dengelenme sürecini desteklediğine dikkat çekiyor.

Bakan Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 40,5 seviyesine çekmesine yönelik bir değerlendirme yaptı. Devletin tüm ilgili kurumlarıyla birlikte ihracatçıların finansman olanaklarını geliştirmek için koordineli bir çalışma yürüttüklerini belirtiyor. TCMB’nin faiz kararında uygulanan indirimle birlikte Reeskont Kredisi iskonto oranının yüzde 20,33’e gerilediğini, ihracatçı firmaların net maliyetinin ise yüzde 25,52’ye düştüğünü aktarıyor.

TÜRK EXİMBANK’IN DAVRANIŞI

Bolat, Türk Eximbank’ın 2024 yılı itibariyle ihracatçılara 48,7 milyar dolarlık bir destek sunduğunu vurguladı. 2025 yılı için bu desteğin 52 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini ve bu çalışmanın ihracatçıları küresel ticarette daha rekabetçi hale getirecek bir adım olduğunu ifade ediyor. Enflasyondaki düşüş, milli gelirin artışı, dış ticaret ve cari işlemler dengesindeki iyileşmelerle birlikte, finansal istikrar sağlama çabalarının da ekonomideki dengelenme ve istikrar sürecini güçlendirdiğini belirtiyor.