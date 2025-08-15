Ticaret Bakanı, Esnaf için Hedefler Açıkladı

MİLLİ GELİR HEDEFİ NEFES KESİYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Marmara Bölgesi Esnaf Odaları Birlikleri Bölgesel İstişare Toplantısı’na katıldı ve burada Türkiye’nin bu yıl sonunda 1,4 trilyon dolarlık milli gelire ulaşma çabasında olduğunu vurguladı. Toplantı, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı Plevne Toplantı Salonu’nda düzenlendi. Bakan Bolat’ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve birçok davetli de bu önemli buluşmaya katıldı.

BÜYÜME ORANLARI GERÇEKÇİ HEDEFLER SUNUYOR

Bakan Bolat, yaptığı konuşmada, “Türkiye yılda yüzde 5,3 oranında büyüdü. Pandemi döneminin etkilerine rağmen son 5 yılda yıllık yüzde 5,4 büyüme sağladık. Dünya ortalamasının iki katı bir büyüme bu. Dünya genelinde son 5 yılda ortalama büyüme yüzde 2,8 iken, biz 238 milyar dolarlık bir ekonomiyi 1 trilyon 322 milyar dolara taşıdık. Bu yıl 1,4 trilyon doları aşacağız,” ifadelerini kullandı. Kişi başına milli gelirin de ciddi bir artış gösterdiğini belirten Bolat, “3 bin 608 dolardan aldığımız kişi başına düşen geliri, yılın ilk çeyreğinde 15 bin 971 dolara çıkardık; yıl sonuna kadar bu rakamı 17 bin dolara yükseltmeyi hedefliyoruz,” dedi.

Bakan Bolat, esnafların, şirketlerin ve perakende sektörü paydaşlarının toplam 10,5 trilyon liralık bir ticareti paylaştıklarını ifade etti. “2002’de 36 milyar dolar mal ihracatı olan bir ülkeydik. Geçtiğimiz ay bu rakamı 269 buçuk milyar dolara çıkardık. 14 milyar dolarlık hizmetler ihracatını yaptığınız işler sayesinde 115 milyar dolara ulaştırdık. Geçen yıl toplam ihracatımız 375 milyar dolardı. Bu yıl sonuna kadar bu rakamı inşallah 390 milyar dolara çıkaracağız,” dedi. Ayrıca, 600 milyon doları aşan bir esnaf ihracatının gurur verici olduğunu belirterek, “Yakın gelecekte 1 milyar dolar esnaf ihracatı hedefliyoruz,” diye ekledi.

Bakan Ömer Bolat, 22 yıl içerisinde esnaflara 564 milyar liralık finansman desteği sağlandığını belirtti. 2024’ün sonuna kadar bu rakamın 657 milyar liraya yükseleceğini vurgulayan Bolat, “Bu yıl ilk yedi ayda 94 milyar lira finansman desteği verdik,” açıklamasını yaptı.