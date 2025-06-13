Ticaret Bakanı Görüşme Gerçekleştirdi

TICARET BAKANI İLE VENEZUELA BAKANLARI GÖRÜŞTÜ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Venezuela Ticaret Bakanı Coromoto Godoy Calderon ve Turizm Bakanı Leticia Cecilia Gómez Hernández ile bir araya geldi. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Venezuela Ticaret Bakanı Sayın Coromoto Godoy Calderon ve Turizm Bakanı Sayın Leticia Cecilia Gómez Hernández ile verimli bir heyetlerarası görüşme gerçekleştirdik” dedi.

FUAR HAZIRLIKLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede, 16-17 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Venezuela İhraç Ürünleri Fuarı’nın hazırlıkları ele alındı. Bu fuarın; gıda, sanayi, enerji, ilaç, lojistik hizmetler ve turizm gibi kilit sektörlerde faaliyet gösteren Türk ve Venezuelalı şirketler arasındaki karşılıklı ticaret, yatırım ve turizm alanındaki iş birliği imkanlarını artıracağına inandıklarını belirtti.

TİCARET HACMİ HEDEFİ BELİRLENDİ

Toplantıda, ayrıca, ticari ve ekonomik ilişkilerin durumu gözden geçirildi. İki ülkenin değerli Cumhurbaşkanlarının belirlediği yıllık 3 milyar dolar ticaret hedefinin gerçekleştirilmesi için gereken çalışmaları yapma kararı alındı. Bu bağlamda mevcut imkanlardan yararlanarak ticaretin artırılması hedefleniyor.