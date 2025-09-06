Haberler

Ticaret Bakanı, İhracatı Artırdıklarını Duyurdu

TİCARET BAKANINDAN TEKNOLOJİ İHRACATI AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde yüksek ve orta-yüksek teknoloji ihracatının imalat sanayi ihracatı içerisindeki payının yüzde 40,1’den yüzde 42,5’e yükseldiğini açıklıyor. Bakan Bolat, teknoloji ihracatı verileri hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bilgi verdi. “Yüksek teknoloji ihracatımız 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 oranında, orta-yüksek teknoloji ihracatımız ise yüzde 10,2 artış kaydetmiştir. Böylelikle yüksek ve orta-yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 40,1 iken 2025 yılında yüzde 42,5 seviyesine yükselmiştir” diyor.

İMALAT SANAYİ BÜYÜYOR

Bakan Bolat, 2025 yılı 2’nci çeyreğinde imalat sanayisinin, 2022’nin 2’nci çeyreğinden bu yana en yüksek artışı kaydederek yüzde 7 büyüdüğünü aktarıyor ve bunun GSYH büyümesine 1,1 puan katkı sağladığını belirtiyor. “İmalat sanayindeki bu güçlü artışın temeli yüksek teknoloji üretimindeki ivmelenme bulunuyor. Nitekim Nisan-haziran döneminde yüksek teknoloji üretimi çeyreklik bazda yüzde 9,6, yıllık bazda ise yüzde 38,5 oranında artış göstermiştir. Bu performans ile yüksek teknoloji ihracatı yıllık bazda temmuz ayında yüzde 71,7, ağustos ayında yüzde 42,3 oranında üretim kaydetmiştir” diye ekliyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETİMİ REKABETİ GÜÇLENDİRİYOR

Bakan Bolat, yüksek teknoloji alanındaki üretim kapasitesinin artmasının dış ticarette rekabeti güçlendirdiğini ve verimlilik artışları ile yüksek katma değer üretimi sayesinde büyümenin sürdürülebilirliğine katkı sağladığını ifade ediyor. Bu katkının kalıcı ve daha güçlü hale gelmesi için tüm kurumların koordinasyonu içinde çalışmalar yürütüldüğünü sözlerine ekliyor.

