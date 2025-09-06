Ticaret Bakanı İhracatın Artışını Açıkladı

YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRACATINDAKİ ARTIK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yüksek ve orta-yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payının 2025 yılı ocak-ağustos döneminde yüzde 42,5’e yükseldiğini açıkladı. Bu durumu sosyal medya hesabında değerlendiren Bolat, aynı dönemde yüksek teknoloji ihracatının yüzde 17,4, orta-yüksek teknoloji ihracatının ise yüzde 10,2 oranında artış gösterdiğini bildirdi. Böylece, yüksek ve orta-yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatındaki payı 2024 yılı ocak-ağustos döneminde yüzde 40,1 iken, 2025’te yüzde 42,5 seviyesine ulaştı.

İMALAT SANAYİ BÜYÜMESİ

Bolat, imalat sanayindeki büyümeye dair de bilgiler verdi. 2025 yılı ikinci çeyreğinde imalat sanayinin, 2022’nin ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek artışı göstererek yüzde 7,0 büyüdüğünü belirtti. Bu büyüme, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesine 1,1 puan katkı sağlamış durumda. Bolat, bu güçlü büyümenin temelinde yüksek teknoloji üretimindeki ivmelenmenin yer aldığını ifade etti. Nisan-Haziran döneminde yüksek teknoloji üretiminin çeyreklik bazda yüzde 9,6, yıllık bazda ise yüzde 38,5 oranında artış gösterdiğini vurguladı.

REKABET GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Yüksek teknoloji üretim kapasitesinin artışının, dış ticarette rekabeti güçlendirdiğini dile getiren Bakan Bolat, sağlanan verimlilik artışları ve yüksek katma değer üretimi sayesinde büyümenin sürdürülebilirliğine katkı sağlandığını belirtti. Bu durum, Türkiye’nin ekonomik büyümesi için gereken bir konu olarak dikkat çekiyor.