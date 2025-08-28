Ticaret Bakanı, İhracatın Artışını Açıkladı

İHRACATTA TARİHİ REKOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı Temmuz ayında gerçekleşen ihracatın Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rekorunu kırarak 24,9 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Bakan Bolat, bu verileri sosyal medya hesabından paylaştı ve Temmuz ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YILLIK İHRACATTA YÜKSELİŞ

Bakan Bolat, “2025 yılı Temmuz ayında ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rekorunu kırarak 24,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış ihracatımız da tüm zamanların en yüksek değeri olan 269,4 milyar dolara yükselmiş ve 270 milyar dolar sınırına dayanmıştır” dedi. Ayrıca, 2025 yılının ilk yedi ayında aylık mal ihracatında altı kez artış sağlandığını da belirtti. Dış ticaret açığının, Temmuz ayında son dokuz ayın en düşük seviyesi olan 6,4 milyar dolara gerilediğini ifade eden Bolat, ihracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 79,5’e yükseldiğini vurguladı.

CARI İŞLEMLER BEKLENİYOR

Ticaret Bakanı, “Artan mal ve hizmet ihracatıyla Temmuz ayında cari işlemler hesabında fazla verilmesi beklenmektedir” açıklamasında bulundu. Bakan Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu verilerini aktararak, “AB-27’nin yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay seyrini koruması, zayıf dış talep, yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, iç karışıklıklar ve gerilimler ile tarife artışlarının getirdiği belirsizliklerin oluşturduğu zorlu rekabet koşullarına rağmen ihracatımızda artış devam etmektedir” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

DESTEKLERİN ETKİSİ

Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılara sundukları desteklerin ve ticari diploması faaliyetlerinin ihracat başarıları üzerinde olumlu etkiler yarattığını belirtti. Üretim ve istihdam üzerinde sağlanan bu başarıların, Türkiye ekonomisi için önemli olduğunun altını çizdi.