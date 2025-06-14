Ticaret Bakanı Kayseri’ye Gitti

ZİYARETİN AMAÇLARI

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Kayseri’ye geldi. Kayseri Valiliği’ni ziyareti sırasında, Bakan Bolat, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile bir araya geldi.

KARŞILAMA TÖRENİ

Ziyarette, Bakan Bolat’ı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Şaban Çopuroğlu, Dursun Ataş, Bayar Özsoy ve Ayşe Böhürler ile protokol üyeleri çiçeklerle karşıladı. Bakan Bolat, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra Vali Çiçek ile görüştü.