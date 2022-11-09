Ticaret Bakanı, Kırgız mevkidaşıyla görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Özbekistan’ın başkenti Semerkant’ta Kırgız mevkidaşıyla görüşme gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Özbekistan ziyareti kapsamında Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev ile görüştü.

Bakan Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sayın Daniyar Amangeldiyev ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde ikili ticaretimizi ve yatırımlarımızı daha da artırmak için geliştirilebilecek alanları değerlendirdik” dedi.