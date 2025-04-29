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Ticaret Bakanı Libya’ya Gidiyor

BAKAN BOLAT’IN LIBYA ZİYARETİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Libya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla Libya’ya gitme kararı aldı. Bakan Bolat, müteahhitlik firmaları ile birlikte, Türkiye-Libya Ortak Çalışma Grubu’nun ilk toplantısına katılacak.

TOPLANTI VE PROJE DEĞERLENDİRMESİ

Bakan Bolat sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Türkiye ile Libya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha da derinleştirmek, Türkiye-Libya Ortak Çalışma Grubu’nun ilk toplantısına katılmak, müteahhitlik firmalarımızın yer aldığı projelerin durumunu ve atılacak olan yeni adımları ele almak üzere yarın firmalarımızın temsilcileri ile birlikte Libya’da olacağız” şeklinde bilgi verdi.

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