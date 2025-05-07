Ticaret Bakanı Londra’ya Gitti. MÜSİAD Üyeleriyle Görüştü. Etkinlikte Başarılı Ziyaretler Diledi

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT LONDRA’DA TEMASLARDA BULUNDU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi görüşmeler yapmak için İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti. Londra’daki temasları çerçevesinde Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği’nde MÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi. Bakan Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Londra ziyaretimiz çerçevesinde Büyükelçiliğimizde MÜSİAD Londra üyelerini kabul ettik. Görüşmemizde, Birleşik Krallık’ta faaliyet yürüten iş insanlarımızın çalışmalarını, iş birliği alanlarını, gelecekte Türkiye ile Birleşik Krallık arasında atılabilecek ortak adımlara yönelik iş dünyamızın beklentilerini ele aldık. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında ticaret köprüsü olan başta MÜSİAD olmak üzere iş dünyamızın tüm kesimlerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde ifade etti.

RESEPSİYONA KATILDI VE BEKLENTİLERİ DİNLEDİ

Bakan Bolat, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği tarafından düzenlenen, Birleşik Krallık’ta yaşayan Türk vatandaşları ve iş insanlarının katılım gösterdiği bir resepsiyona da katılım sağladı. Resepsiyonla ilgili olarak, “Londra’da Büyükelçiliğimiz tarafından düzenlenen ve Birleşik Krallık’ta yaşayan vatandaşlarımız ile iş dünyamızın katıldığı resepsiyona katıldık. Türkiye-Birleşik Krallık İş Forumu öncesi gerçekleştirdiğimiz buluşma, iş insanlarımızın talep ve beklentilerini dinleme, Türkiye-Birleşik Krallık arasındaki iş birliği potansiyelini değerlendirme fırsatı sundu. Ev sahiplikleri için Büyükelçimiz Osman Koray Ertaş ve elçilik çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLERDE DE YER ALDI

Ticaret Bakanı Bolat, Londra’daki ziyaretleri boyunca Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi’nde bir sergi açılışına katıldı. Sosyal medya üzerinden sergi ile ilgili olarak, “Londra ziyaretimiz çerçevesinde Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezimiz ev sahipliğinde Albayrak Grubu tarafından düzenlenen, ‘Ruha Şifa Hüsn-ü Hat Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdik. Kur’an-ı Kerim’de yer alan, ruha şifa olan ayet-i kerimelerin, çeşitli kelam-ı kibar örneklerini hat sanatıyla buluşturan sergi, İslam sanatları özelinde de farklı bakış açıları sunuyor. Bu değerli sergiyi düzenleyen Albayrak Grubuna ve ev sahiplikleri için Yunus Emre Enstitümüze çok teşekkür ediyorum” şeklinde değerlendirdi.