Ticaret Bakanı O. Bolat, Esnafın Önemi Vurguladı

PERSONEL DÜZENLENİYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’deki ekonomik gelişmelerle ilgili bir toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, “Kişi başına milli geliri 2002 yılında 3 bin 608 dolardan aldık, bu yılın birinci çeyreğinde 15 bin 971 dolara taşıdık. Yılsonuna kadar inşallah kişi başına milli geliri 17 bin dolar rakamına yükselteceğiz,” dedi. Toplantı, Gaziosmanpaşa Hükümet Konağı’nda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Marmara Bölgesi Esnaf Odaları Birliklerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İstanbullu birçok esnaf temsilcisi, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da buluşmada yer aldı.

ESNAFLAR EKONOMİNİN TEMEL DİNAMİSİ

Bakan Bolat, yaptığı konuşmada esnafların ekonomik yaşam içerisindeki rolüne vurgu yaptı. “Esnafın ne olduğunu, mahallelerimizin adeta ahisi olduğunu ve ekonomimizin lokomotifi olduğunu biliyoruz,” diyen Bolat, AK Parti hükümetlerinin son 22 yıldır Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde esnafla birlikte hareket ettiğini belirtti. Bolat, emekçiler, işçiler, çiftçiler, memurlar, emekliler, kadınlar, gençler, yaşlılar ve çocuklarla sürekli etkileşim içinde olduklarını ifade etti. Ayrıca esnaf ve sanatkarların üretimden tüketime, istihdamdan sosyal hayata kadar birçok alanda kritik rol üstlendiğini ve topluma önemli katkılar sağladığını belirtti.

İHRACAT HEDEFİ YÜKSELİYOR

Türkiye genelinde 2 milyon 270 bin kayıtlı esnaf ve sanatkar bulunduğunu aktaran Bolat, bu kişilerin yaklaşık 3 bin esnaf odasına, 82 birliğe, 13 federasyona ve TESK’e bağlı olduğunu söyledi. İstanbul’da ise 281 bin esnaf ve sanatkarın faaliyet gösterdiğine dikkat çekti. Esnaf ihracatının da önemine değinen Bolat, 600 milyon doları aşan ihracat rakamını aktararak, bunun yakın gelecekte 1 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini bildirdi.

İHRACAT RAKAMLARINDA YÜKSELİŞ

Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin son dönemlerdeki büyümesinin yanı sıra, genel ticaret rakamının 60 trilyon lira olduğunu belirtirken, bunun 10,5 trilyon lirasının perakende ticaretten geldiğini vurguladı. Esnafların, şirketlerin ve perakende sektöründeki diğer paydaşların bu hacmi paylaştıklarını belirtti. 2002 yılında 36 milyar dolar mal ihracatı gerçekleştiren Türkiye’nin, son 12 ayda 269,5 milyar dolara ulaştığını açıklayan Bolat, yıl sonunda 390 milyar dolarlık ihracat hedefini de ifade etti.

İSTANBUL