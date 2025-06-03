Ticaret Bakanı, OECD’de Türkiye’yi temsil edecek

TÜRKİYE’NİN ÖNCELİKLERİNE VURGU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin önceliklerini her platformda ve özellikle OECD çerçevesinde vurgulamayı sürdüreceklerini ifade etti. Bakan Bolat, Fransa’nın başkenti Paris’te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Merkezinde gerçekleştirilen OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katıldı. Bu toplantıda “Daha istikrarlı ve dayanıklı küresel değer zincirlerini teşvik etmek amacıyla çok taraflı işbirliğini ve kurallara dayalı uluslararası ticaret sistemini güçlendirmek” gibi konularla birlikte “Ticaret politikaları çevresel ve sosyal hedefler ışığında nasıl yeniden gözden geçirilmeli?” başlıklı oturumlara katıldığını belirtti.

KÜRESEL ZORLUKLARA CEVAP

Bolat, X hesabından yaptığı açıklamada, toplantıya 40’tan fazla ülkenin bakanları ile uluslararası örgütlerin yöneticilerinin katıldığını belirtti. Toplantıda küresel ekonomideki yapısal dönüşüm çerçevesinde ticaret politikalarının rolü ve küresel zorluklar karşısında uluslararası işbirliği olasılıklarını ele aldıklarını aktardı. Ayrıca, katılımcı ülkelerle dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri de görüştüklerini söyledi. Bolat, dijital ticaret ve yeşil dönüşüm politikalarına uyum sürecinde daha adil, kapsayıcı ve karşılıklı faydaya dayalı bir küresel ekonomik sistemin inşası için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti. “Küresel pazar payını artıran, dünya ticaretinin merkezinde yer alan stratejik konumu ile öne çıkan ülkemizin önceliklerini her platformda olduğu gibi OECD nezdinde de vurgulamayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Bolat, toplantıda birçok ülke temsilcisiyle birlikte Singapur, Bulgaristan ve İsviçreli mevkidaşlarıyla görüşme fırsatına sahip olduklarını söyledi. Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı. Bolat, Sefcovic ile Türkiye-AB ikili ticari ilişkileri, çok taraflı ticaret sisteminin reformu çerçevesinde işbirliği imkanları ve gelecek dönemde yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduklarını anlattı. Aynı zamanda, 1 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek Türkiye-AB Üst Düzey Ticaret Diyaloğu’nun 2. toplantısının gündemini de ele aldıklarını belirtti. “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda küresel ticarette etkin ve güçlü bir Türkiye için çalışmalarımızı uluslararası arenada da kararlılık ve istikrarla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.