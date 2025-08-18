Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılına dair umut verici açıklamalarda bulundu. Törende, yüksek enflasyonla mücadele gerektiğini ifade etti. Türk Eximbank, kredi maliyetlerini düşürecek. Gültepe, Laleli modelini öne çıkardı. Eyyüpkoca, yurtdışı iş birliklerini vurguladı. Fatih Belediye Başkanı Turan, festivalin önemini belirtti

BAKAN BOLAT’TAN SİYASİ VE EKONOMİK DEĞERLENDİRMELER

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “İnşallah 2026 yılında gerek finansman şartları, finansmana ulaşım, finansman maliyeti gerekse enflasyonun yüzde 20’li rakamlara düşmesiyle piyasadaki istikrar algısının yerleşmesi ve ümidimiz başta Avrupa olmak üzere dünyada talep şartlarının yukarıya doğru iyileşmesidir.” açıklamasında bulundu. İstanbul’da düzenlenen “Laleli Fashion Shopping Festival” açılış töreninde, Bakan Bolat ve birçok önemli isim bir araya geldi. Törende, Bolat, depremden etkilenen 11 vilayetin yeniden imar sürecinin zorluklarını dile getirdi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE EKONOMİK ETKİLER

Bolat, Rusya-Ukrayna Savaşı’na da değinerek, “Artık çok yakın bir zamanda ateşkes ve barış anlaşmasıyla sonuçlanması durumunda çok daha iyi parlak günleri hep birlikte ekonomide de göreceğiz.” ifadesini kullandı. İş dünyasında kontrolsüz büyümenin tehlikelerine de dikkat çeken Bolat, bu durumun aşırı borçlanmaya yol açabileceğini vurguladı. Şirketlerin bazen zorlandığına ancak uygun finansal koşullarla toparlanabileceğine dikkat çekti.

İHRACAT HEDEFLERİ VE DESTEKLER

İhracat rakamları hakkında bilgi veren Bolat, “Yıl sonunda inşallah ihracatta 390 milyar doları aşacağız. İhracatımız ilk 7 ayda yüzde 5,1 artış gösterdi.” dedi. İhracatçılara sağlanan desteklere de değinen Bolat, Türk Eximbank’tan 52 milyar dolarlık kaynak temin edildiğini belirtti. Enflasyonun gerilemesi ve faizlerin azalmasıyla birlikte, reeskont kredilerinin maliyetlerinin de düşeceğini ifade etti.

LALİ MODELİ VE SEKTÖREL İLERLEMELER

TİM ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, Laleli’nin eşsiz bir iş modeli olduğunu söyledi. “Çözümsüz bulunduğunuz noktada diyoruz ki Laleli modelini uygulayalım.” diyen Gültepe, Türkiye’nin tekstil sektöründe önemli bir öncü olduğunu sözlerine ekledi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise ihracat ve istihdamı yükseltme hedefleri doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE İŞ BİRLİĞİ

LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, festivalin 11 yıldır aralıksız sürdüğünü belirterek, “Laleli’nin tüccarı bize destek verdiği sürece, markasını dünyanın her yerinde tanıtmaya devam edeceğiz.” dedi. Eyyüpkoca, farklı ülkelerden yüksek alım gücüne sahip firmaları İstanbul’a davet ettiklerini de açıkladı. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise Laleli’nin tekstil sektöründeki önemini vurguladı.

DEFİLEDE DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Tören sonunda düzenlenen defilede modeller, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla omuzlarına kefiye takarak sahnede yürüdü.