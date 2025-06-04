Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB ile görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı çerçevesinde bir araya geldi. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İkili ilişkilere ilişkin tüm konuların detaylı olarak tartışılarak somut iş birliği ve çözüm önerilerinin ele alınmasına yönelik olarak Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu mekanizmasının ikinci toplantısının 1 Temmuz 2025 tarihinde Ankara’da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarımızın da katılımıyla gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalınmıştır” ifadelerine yer verildi.

GÜMÜŞ BİRLİĞİ VE TİCARET İLİŞKİLERİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Paris’teki OECD toplantısı sırasında Maros Sefcovic ile bir görüşme yaptı. Görüşmenin detayları ise şu şekilde aktarıldı: “Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic 3 Haziran 2025 tarihinde OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı marjında ikili bir görüşme gerçekleştirmiştir.” Görüşmede, küresel ticaretteki son gelişmeler, Gümrük Birliği çerçevesinde AB ile Türkiye arasındaki iş birliği olanakları, ikili ticaret başlığı ve iş dünyasının AB Schengen vize süreçlerinde yaşadığı sorunlar ele alındı.

GELİŞMELER İÇİN DİYALOG ÖNEMİ

Görüşme, son derece yapıcı bir atmosferde gerçekleşti ve AB ile Türkiye arasında Bakanlar düzeyinde kurumsallaşan Ticaret Diyaloğu mekanizmasının gündem maddeleri de istişare edildi. Toplantıda, “küresel ekonomi ve ticaret ortamında yaşanan değişim ve belirsizlik ile artan korumacılık eğilimleri karşısında AB ve Türkiye ekonomilerinin koordineli hareket etmesinin önemi” vurgulandı. Ayrıca, “Gümrük Birliği’nin güncellenmesine dönük birçok pozitif adımın atıldığı karşılıklı teyit edildi.”

TİCARET HACMİ VE HEDEFLER

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Ursula Von Der Leyen’in Aralık ayının ikinci yarısında Ankara’da yaptığı görüşmelerde belirlenen ortak hedefler doğrultusunda, güçlenen ticari ve ekonomik diyaloğu daha da ileriye taşıma yönünde AB ile ortak çalışmalar sürdürülmesi planlanıyor. Gümrük Birliği ile kurulan güçlü entegrasyon zemininde, AB ile Türkiye arasında dengeli bir seyir izleyen ikili ticaret, geçtiğimiz beş yılda yüzde 55 artarak 2024 yılı sonunda 220 milyar dolarlık bir hacme ulaşması öngörülüyor. 2025 yılının ilk 5 ayında AB’nin ihracatımızdaki payı yüzde 43,5 seviyesine yükseldi.