Ticaret Bakanı Ömer Bolat Açıklama Yaptı

TOPLANTIYA KATILIM

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 29’uncu Tüketici Konseyi Toplantısı’na iştirak ederek, 81 ilimizden gelen tüketici kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Bakan Bolat, “Ticaret Bakanlığımızda bugün düzenlenen 29’uncu Tüketici Konseyi Toplantısı’na katılarak, 81 vilayetimizden katılan tüketici kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri ile buluştuk” dedi. Tüketici hak ve menfaatlerini koruma amacıyla yapılan yasal düzenlemelerin yanı sıra, uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına erişimi kolaylaştırmanın ve piyasa dengesinin sağlanmasının önemini vurguladı.

TÜKETİCİYİ KORUYAN DÜZENLEMELER

Bakan Bolat, tüketime yönelik yapılan adımlara değinerek, “Hükümetimiz olarak, son 2 yılda, haksız ticaret, fahiş fiyat, stokçuluk ve karaborsacılıkla mücadelede, otomotiv, emlak, gıda-toptan ve perakende, marketler, kuyumculuk sektörlerinde, ayrıca aldatıcı-yanıltıcı reklamlar, doğrudan satış, abonelik sözleşmeleri, uzaktan satış gibi alanlarda onlarca yeni yasal düzenlemeler çıkardık” açıklamasında bulundu. Milyonlarca firma ve on milyonlarca ürünün denetlendiğini ifade eden Bakan Bolat, yasalara uymayan uygulamalara karşı milyarlarca lira idari ceza kesildiğini belirtti. Ayrıca, ALO 175 Tüketici Danışma Hattı ve Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulaması gibi dijital uygulamalarla tüketici haklarını koruma mekanizmalarının kurulduğuna dikkat çekti.

GELİŞMEYE DEVAM

Ticaret Bakanlığı’nın vizyonunun kararlılıkla süreceğini vurgulayan Bakan Bolat, “Ticaret Bakanlığımız, ismiyle müsemma vizyonu, iç ticaret ve dış ticareti geliştirmek olup, tüketici dostu ve üretici dostu çalışmalarına ve uygulamalarına büyük bir kararlılıkla devam edecektir” dedi. 29’uncu Tüketici Konseyi Toplantısı’nın hayırlı olmasını dileyerek, organizasyona katılan tüm paydaşlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.