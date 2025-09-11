Ticaret Bakanı Ömer Bolat Açıklamada Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizi indirimine dair bazı açıklamalarda bulundu. Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, TCMB Para Politikası Kurulu’nun politika faiz oranını 250 baz puan azaltarak yüzde 40,5’e indirdiğini belirtti. Bu indirimin, ihracatçıların yararlandığı reeskont kredisi iskonto oranını yüzde 20,33’e düşürdüğünü ifade etti.

ENFLASYON VE DENGELENME SÜRECİ

Bakan Bolat, enflasyon düşüşü, milli gelir artışı, dış ticaret ve cari işlemler dengesindeki iyileşmelerin yanı sıra finansal istikrar sağlama yönündeki kararlı adımların, döviz rezervlerindeki artış ile toplumsal refahın adil dağılımı için yapılan çabaların, ekonomideki dengelenme ve istikrar sürecini güçlendirdiğini vurguladı.

DESTEKLERİN ARTIRILMASI

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB’nin yanı sıra tüm ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalıştıklarını söyleyen Bolat, ihracatçıların finansman imkanlarını geliştirmek için çaba harcadıklarını belirtti. Bolat, “TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararında politika faizinin indirilmesi ile reeskont kredisi iskonto oranı yüzde 20,33’e gerilemiş, ihracatçı firmalara net maliyet yüzde 25,52’ye düşmüştür” dedi. Türk Eximbank’ın 2024 yılında ihracatçılara sağladığı 48,7 milyar dolarlık destekle önemli bir güç kaynağı olduğunu ve bu desteğin 2025 yılında 52 milyar dolara yükseltilerek, ihracatçıların küresel ticarette daha rekabetçi hale getirilmesine yönelik kararlılıkla devam ettiklerini aktardı.