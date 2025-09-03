Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos İhracatı Değerlendirdi

TİCARET BAKANI BOLAT MAL İHRACATINI AÇIKLADI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya’da yaptığı açıklamada “Ağustos ayında mal ihracatımız 21 milyar 795 milyon dolar, yani 21,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 0,9’luk azalış anlamına geliyor” dedi. Bolat, son bir haftada açıklanan makroekonomik göstergeleri ve ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Ekonominin makro göstergeleri hakkında bilgi veren Bolat, “Türkiye bu yıl sonunda 1,5 trilyon dolarlık milli gelire sahip olacak” ön değerlendirmesini yaptı.

Bolat, Türkiye’nin milli gelirinin ikinci çeyrek sonunda 1 trilyon 474 milyar dolara ulaştığını belirterek, “Yıl sonunda 1,5 trilyon doları bulacağız” dedi. Kişi başına milli gelirde ikinci çeyrek sonunda 16 bin 370 dolara yükselildiğini kaydetti. Ekonomide büyümenin hızlandığını vurgulayan Bolat, “İkinci çeyrekte büyümede yüzde 4,8 artış gözlemlendi” şeklinde konuştu.

Açıklanan son verilere göre, ekonomideki diğer olumlu gelişmelere de değinen Bolat, “Son 20 yılın en düşük işsizlik oranı olan yüzde 8’i gördük” bilgisini paylaştı. 32 milyon 600 bin istihdam ile işsizlik sayısının 3 milyonun altına gerilediğini belirtti. “Az önce enflasyon verisi açıklandı. Türkiye son 15 aydır kesintisiz bir düşüş kaydediyor” diye devam etti.

MAL İHRACATI VE İTHALAT VERİLERİ

Ağustos ayında mal ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca yüzde 0,9 azaldığını belirten Bakan Bolat, ithalatın ise yüzde 3,9 oranında gerilediğini söyledi. 25 milyar 963 milyon dolarlık ithalat rakamının geçmiş 14 ayın en düşük düzeyine ulaştığını ifade eden Bolat, dış ticaret açığının 4 milyar 168 milyon dolara indiğini dile getirdi.

SERBEST BÖLGELERDE DÜZENLİ ARTIŞ

Serbest bölgelerde yapılan ihracatın da önemli bir artış gösterdiğini vurgulayan Bakan Bolat, “Tarihin en yüksek ağustos ayı ihracatı serbest bölgelerden yapıldı” diyerek Ocak-ağustos döneminde elde edilen 8,3 milyar dolarlık serbest bölge ihracatındaki yüzde 4,1 artışa dikkat çekti.

HİZMETLER İHRACATINDA HEDEF BELİRLENDİ

Son dönemdeki hizmetler ihracatında da önemli hedefler koyan Bolat, “Hizmetler ihracatında 2024 için 121 milyar dolar hedefine ulaşmayı planlıyoruz” dedi. Mal ve hizmet ihracatının geçen yıl net 377 milyar dolara ulaştığını kaydederek, bu hedefin aşılacağına dair inancını dile getirdi.

SEKTÖRLERDEKİ İHRACAT ARTIŞLARI

Ekim-ağustos döneminde en çok artış gösteren sektörlerin başında motorlu kara taşıtları geldiğini belirten Bakan Bolat, “Savunma sanayi, kimyevi ürünler, hava ve uzay taşıtları ile elektrikli makineler de önemli ihracat katkısı sağladı” ifadesini kullandı. En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya, İngiltere ve ABD’nin öne çıktığını sözlerine ekledi.