Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aras’ı Kabul Etti

TİCARET BAKANINDAN ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Görüşme, Ticaret Bakanlığı’nda gerçekleşti. Bakan Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ülkenin güçlü bağlantılarla küresel ticaret pazarında önemli bir lojistik üs haline geldiğini belirtti. Kara, deniz ve hava taşımacılığı konularındaki Türkiye’nin konumunu sürekli olarak güçlendirdiğini vurguladı.

SEKTÖRÜN ÖNEMİ VE STRATEJİLER

Bakan Bolat, “Kara taşımacılığı başta olmak üzere ülkemizden dünya pazarlarına ürettiğimiz ürünlerin taşınmasında önemli bir rol oynayan taşımacılık sektörümüz, dış ticaretimizin gelişimine de önemli katkılar sağlamaktadır.” ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı olarak, taşımacılık sektörünün mevcut yapısını güçlendirmek ve uluslararası ticarette yaşanan dönüşümle birlikte yeni stratejiler geliştirmek için üzerlerine düşeni yapacaklarını vurguladı. Bu görüşmede, sektörün önümüzdeki döneme dair yol haritası ve mevcut talep ile beklentileri ele alındı.