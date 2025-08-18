Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ataşehir’de buluştu. Ekonomik büyüme hızı, dünya ortalamasının üzerinde. Türkiye, istikrar ve kalkınma sembolü oldu. İhracat, büyük artışlarla 390 milyar doları geçecek

TİCARET BAKANI BOLAT’IN KATILDIĞI PROGRAMDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Ataşehir’de düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Bakan Bolat, “Dünya ekonomisinin ortalama büyüme hızının 2 katı civarında büyüme artışı sağladık. 1.4 trilyon dolarlık bir ekonomiyi aşmak üzereyiz” dedi. İstanbul’da çeşitli organize sanayi bölgelerinin yöneticileri ve iş insanlarıyla bir araya gelen Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, “Türkiye 22 yılda istikrarın sembolü haline geldi. Ekonomik kalkınma ve büyümenin sembolü haline geldi. Milli üretimini 6 kat arttırmayı başardı” şeklinde konuştu. “Bu yılda 390 milyar doları İnşallah aşacağız” dedi.

GÜÇLÜ BÜYÜME ORANLARI AÇIKLANDI

Bakan Bolat, programda yaptığı konuşmada, “AK Parti hükümeti olarak saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde göreve geldiğimiz 2002 yılından bu yana ticari hayatımızın tüm aktörleri için çok önemli adımlar attık, ciddi destekler sağladık. Türkiye 22 yılda istikrarın sembolü haline geldi. Ekonomik kalkınma ve büyümenin sembolü haline geldi. Milli üretimini 6 kat arttırmayı başardı. İhracatını 7.3 kat, hizmetler ihracatını 8.2 kat arttırarak, 375 milyar dolarlık toplam ihracatı geçen yıl gerçekleştirdik. Bu yılda 390 milyar doları İnşallah aşacağız” şeklinde belirtti.

DÜNYA EKONOMİSİNE İLİŞKİN VERİLER VERİLDİ

Ekonomi konusundaki büyüme oranlarıyla ilgili bilgi veren Bolat, “Dünya büyüme ortalamasının çok üzerinde bir ortalama sağladık. 22 yılda yüzde 5.3 oranında bir ortalama gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin ilk kuruluşundan geçen 78 yıl ortalaması ise yüzde 4,8 idi. 2020-2025 dönemindeki çalkantılı süreçte, dünya ekonomisinin ortalama büyüme hızının 2 katı civarında büyüme artışı sağladık. Dünya büyüme hızı yüzde 2.8 iken, bizimkisi ise yüzde 5,4 oldu. Artık 1.4 trilyon dolarlık bir ekonomiyi aşmak üzereyiz. İnşallah, 16 bin, 17 bin dolarlık kişi başı gelire ulaşmak üzereyiz” ifadelerini kullandı.