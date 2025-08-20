Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çiftçi Kayıt Sistemi’ni açıkladı

YENİ HAL KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNDE ÇALIŞILDIĞI AÇIKLANDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Önümüzdeki aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kanunlaşması için hazırlık yaptığımız Hal Kanunu değişikliğiyle alakalı çalışmaları sürdürüyoruz” dedi. Ankara Ticaret Borsası’nı ziyaret eden Bakan Bolat, burada ATB Başkanı Faik Yavuz ile bir araya geldi. Ziyarette Ticaret Bakan Yardımcıları Sezai Uçarmak ve Mahmut Gürcan da yer aldı. Bakan Bolat, ticaret borsalarının üreticilerin ürünlerinin tüketicilere ulaşmasında önemli bir aracılık görevi üstlendiğini ifade etti.

TARIMDAKİ BAŞARILARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bakan Bolat, Türkiye’nin gıda sektöründeki konumuna değinerek, “Avrupa’da tarımsal üretimde birinci sıradayız, 74 milyar dolarlık bir üretimle, dünyada ise 10’uncuyuz. Bu anlamda daha yukarılara çıkmak istiyoruz. Bazen kamuoyunda siyaseten ve istismar amacıyla, ‘tarım bitti, öldü’ gibi felaket senaryosu yazanlar oluyor ama tarımda nüfusumuz azalmakla beraber, tarımsal üretimimiz daha çok endüstriyel tarıma doğru yöneliyor. Bugün birçok sektörden büyük ölçekli tarımsal üretim yapanların sayısı artıyor. Hükümetimiz hem çiftçilerimizin tarımsal üretime devam etmeleri için hem de gençlerin tarıma yönelmesi için çok önemli teşvikler veriyor. Bu, hem bitkisel hem de hayvansal ürünlerde geçerli. Biz tarımsal üretimimizi son 22 yılda 3 kat arttırdık. 24 milyar dolardan 74 milyar dolara yükselttik. Bu anlamda sebze ve meyve üretiminde dünyada 4’üncüyüz. Çiğ süt üretiminde Avrupa’da 3’üncüyüz. Hem küçükbaş hem büyükbaş hayvan varlığı bakımından Avrupa’da birinci sıradayız” diye belirtti.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE GİRENLERİN SAYISI ARTIYOR

Bakan Bolat, Türkiye’de yaklaşık 5,5 milyon vatandaşın çiftçilikle uğraştığını ve bu kişilerin 2 milyon 250 bini aşkın çiftçinin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olduğunu aktardı. Bolat, “1960’ta çıkarılan ve 2012’de kapsamlı bir şekilde yenilenmiş olan Hal Kanunu değişikliği üzerinde önümüzdeki aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kanunlaşması için çalışmalara devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

LİSANSLI DEPOCULUKTA REKOR KAPASİTEYE ULAŞILDI

Ticaret Bakanı Bolat, lisanslı depoculukta devrim niteliğinde gelişmeler yaşandığını belirterek, “Bugün 13,8 milyon ton lisanslı depolama kapasitesine ulaştık. Ticaret Bakanlığımızın çıkardığı lisanslı depoculuk yönetmeliğiyle tam 53 vilayette 257 lisanslı depo işletmemiz var. Hedefimiz 20 milyon tona ulaşmak. İki yıl önce göreve geldiğimizde bu rakam 11,5 milyon tondaydı. Lisanslı depo kurulduktan sonra bu ürünleri temsil eden elektronik ürün senetleri Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nda işlem görmeye başladı. Şu anda bu borsanın işlem hacmi 316 milyar TL’ye ulaştı. Bu borsanın en önemli özelliği, ürünlerin hijyenik ve kontrollü bir şekilde depolanabilmesini sağlamak ve ihtiyaç duyulduğunda piyasaya arzını mümkün kılmak. Biz bu konuda da sizlerle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.