Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Geçiş Serbestleşmesini Açıklıyor

İKİ GÜMRÜK KAPISINDA GEÇİŞ SERBESTİLİĞİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Yarından itibaren iki gümrük kapısında, Türkiye’nin Cilvegözü ve Öncüpınar; Suriye’nin de Bab el-Hava ve Babüsselam Gümrük Kapılarında transit ticarette 24 saat geçiş serbestleşecek. Diğer 7 gümrükte de akşam 20.00’ye kadar hizmet verilmesi konusunda Suriye ile mutabık kaldık” açıklamasını yaptı. Bakan Bolat, 62’nci Şam Uluslararası Fuarı’na katılmak üzere bulunduğu Suriye’de, ‘Türkiye-Suriye Ticaret Heyeti ve İkili İş Görüşmeleri’ çerçevesinde Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal Eş-Şaar ile bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile Türk ve Suriyeli heyetler de hazır bulundu.

İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMALARI YAPILDI

Bakan Bolat, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Suriyelilere başsağlığı dileyerek, “Bu fuar katılımı vesilesiyle Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı ve kurmay heyetiyle verimli bir toplantı yaptık. Ortak gümrük komitesi kurulması ve gümrüklerde iş birliği ve eğitim alanını kapsayan bir işbirliği anlaşması imzaladık. Ayrıca, iki ülke arasında ortak ticaret ve ekonomi komitesi kurulması anlaşmasını imzalamıştık” dedi. Bolat, iki ülke Ulaştırma Bakanları tarafından imzalanan transit geçiş serbestleşmesi anlaşmasını vurguladı.

TİCARETTE ÖNEMLİ ARTILAR

Bakan Bolat, 8 Aralık’tan bu yana Türkiye açısından transit ticaretteki yasakların kaldırıldığını belirtti ve enerji iş birliğinde önemli ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Türkiye- Suriye Doğal Gaz Boru Hattı’nın hizmete girdiğini ve Suriye’ye doğal gaz akışının başladığını aktardı. Ayrıca, Mersin-Tartus Feribot Hattı’nın açıldığını ve Mersin-Laskiye Feribot Hattı’nın işletmeci şirket bulunması durumunda hızlı bir şekilde açılması hususunda mutabık kalındığını da belirtti.

SURİYE’YE GİRİŞ ÇIKIŞTA KOLAYLAŞMA

Artık Türkiye vatandaşlarının, pasaportlarıyla izin almadan Suriye’ye girebileceklerini söyleyen Bolat, Suriye vatandaşlarıyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. TİM Başkanı Gültepe ise iki ülke arasındaki ticaretin yeniden canlanmasını sağlamak amacıyla özel bir ‘Suriye Masası’ kurduklarını ve bu sayede yeni ticari fırsatlara zemin hazırlayacaklarını ifade etti.