Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gıda Sektörünü Vurguladı

GIDA SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ

İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı’nı ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gıda sektörünün daima var olacağını belirtti. “Biz de Avrupa’da 1’incisiyiz, tarımsal üretimde. Geçen sene 74 milyar dolarlık üretim yapıldı. Bu rakam 2002 sonunda iktidara geldiğimizde 24 milyar dolardı. Keza ihracatımız 4,5 milyar dolardı 2002’de. Geçen yıl 32,5 milyar dolara yükseldik” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL GIDA TOPTANCILAR ÇARŞISI ZİYARETİ

Bakan Bolat, İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı’nı ziyaret ederek, buradaki ticaretin gelişmesi adına İstanbul Toptancılar Çarşısı Başkanı Mustafa Karlı’nın taleplerini dinledi. Ziyarette, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve ilgili yöneticiler de yer aldı. Bolat, “Avrupa’nın en büyük kapalı çarşısı kendi bünyesinde ve tamamlandığında bin 121 işletme burada ticaretin kalbini oluşturacak” dedi.

ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ ARASINDA DENGELİ BİR PİYASA

Bakan, ayrıca, gıda sektöründe üretici ve tüketici arasında dengeli bir piyasa düzeni oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. “Burada bütün amacımız üreticimiz, çiftçimizin de kazanacağı ve istikrar için üretimin artacağı, ticaret yapanların da makul karlarla işini sürdüreceği, tüketicinin de her zaman bulabileceği ve satın almaya gücünün yeteceği bir piyasa düzenini oturtmak” diye devam etti.

ENFLASYONDA DÜZENLEME BEKLENTİSİ

Bolat, enflasyonda hızlı bir gerileme sürecinde olduklarını, bu yıl enflasyon oranının yüzde 30’un altına inmesini beklediklerini dile getirdi. 2023’te yüzde 65’le kapatılan enflasyonun 2024’te yüzde 44,5 seviyesine düştüğünü ifade etti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde enflasyon oranının yüzde 27,90’a gerilediğini bildiren Bakan, önemli ürünlerde daha düşük rakamların görüldüğünü aktardı. “Bu durumda enflasyondaki geriye gidiş devam edecek” diyerek, gıda fiyatlarındaki istikrarın önemine vurgu yaptı.