Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Kapılarında 24 Saat Geçiş Serbestliği Sağlandığını Duyurdu

TİCARET BAKANI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Yarından itibaren inşallah iki gümrük kapısında Türkiye’nin Cilvegözü ve Öncüpınar, Suriye’nin de Bab el-Hava ve Bab el-Selam Gümrük Kapılarında transit ticarette 24 saat geçiş serbestleşecek” açıklamasını yaptı. Bakan Bolat, Türkiye-Suriye Ticaret Heyeti ve ikili görüşmeler programı çerçevesinde Suriye’de çeşitli temaslarda bulundu. Bu kapsamda, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şaar ile bir araya gelerek ticari ilişkiler üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi ile de buluştu.

TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN İHTİYAÇLAR

Bakan Bolat, görüşmelerde Türkiye-Suriye arasındaki ticaret hacmini artırmayı, gümrük süreçlerini kolaylaştırmayı ve ikili ile transit geçişleri hızlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Yatırımlar, hizmetler, kamu alımları ve dijital ticaret gibi birçok alanda referans niteliğinde bir anlaşma yapma arzusunu dile getirdi. Bolat, “Bu doğrultuda Kuteybe Ahmed Bedevi ile iki ülke iş birliğini güçlendirecek ortak bildiriyi imzaladık” dedi.

GÜMRÜK KAPILARINDA GEÇİŞ SERBESTLİĞİ

Bakan, eş-Şaar’ın Ankara ziyaretinde iki ülke arasında Ortak Ticaret ve Ekonomi Komitesi kurulması için bir anlaşma imzalandığını hatırlatarak, “Yarından itibaren iki gümrük kapısında, Türkiye’nin Cilvegözü ve Öncüpınar ile Suriye’nin Bab el-Hava ve Bab el-Selam Gümrük Kapılarında transit ticarette 24 saat geçiş serbestleşecek” şeklinde konuştu. Diğer yedi gümrük kapısında ise akşam 8’e kadar hizmet verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

TİCARET HACMİNDEKİ ARTIS

Bakan Bolat, iki ülke arasındaki ticaret iş birlikleri hakkında verdiği bilgilerde, “Karşılıklı ticaretimizde bu yılın ilk 7 ayı itibariyle yüzde 55 civarında bir artış gerçekleşti ve 2 milyar dolar karşılıklı ticarete ulaştık” ifadelerini kullandı. Ticaret, yatırım, gümrükler ve enerji gibi birçok alanda Türkiye ve Suriye iş birliği yapmakta olduklarını ifade etti.

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şaar, Türkiye ile Suriye arasında birçok projenin masaya yatırıldığını belirtti. Bu projeler arasında Suriye topraklarında serbest sanayi bölgesinin kurulması ve Türk yöneticilerine özel bölgeler tahsis edilmesi öne çıkıyor. Ayrıca, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için de çalışmalar yürütüldüğü vurgulandı. Şaar, gümrük kapıları ve sınır kapılarındaki eksikliklerin giderilmesi için gerekli adımların atılacağına dikkat çekti.