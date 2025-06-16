Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hedef 3 Milyar Dolar

TİCARET BAKANINDAN AÇIKLAMALAR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “İki ülkenin liderleri; biz bakanlara ve iş insanlarına 3 milyar dolarlık bir dış ticaret yıllık hedefi ortaya koydular. 6 yıl önce Türkiye Venezuela arasındaki toplam ticaret, 152 milyon dolardı. 2024 itibariyle 665 milyon dolara yükseldik. Yaklaşık 4 kattan fazla bir artışı 5 yılda başardık. Bu tempoyu devam ettirdiğimiz takdirde 3 milyar dolar yıllık hedefi birkaç yıl içinde elde etmek mümkün olacaktır” dedi. İstanbul’da düzenlenen Venezuela Ticaret Fuarı ve İkili İş Görüşmeler programına, Bakan Bolat’ın yanı sıra Venezuela Dış Ticaret Bakanı Coromoto Godoy, İhracatı Teşvikten Sorumlu Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Daniella Cabello ve Türk İş insanları katıldı. Bolat, fuar sayesinde gıda, sanayi, enerji, lojistik hizmetler ve turizm gibi sektörlerde ticaret ve iş birliğinin güçleneceğine inandığını belirtti.

TİCARET İLİŞKİLERİ HIZLANIYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin nasıl hızlandığını gösteren çok önemli bir gelişmeyi temsil etmektedir. Karşılıklı diplomatik ilişkilerimizin 1950’de kurulmasından bu yana 75 yıl geçti. Türkiye Venezuela ekonomik ilişkilerinde son yıllarda her iki ülkenin değerli liderlerinin de büyük katkıları ile hızlı ilerleme sağladık. Venezuela, artık Türkiye’nin en önemli ticaret ortakları arasında öne çıkıyor. Önümüzdeki süreçten çok umutluyuz” ifadesini kullandı.

TİCARET Hedefİ VE VERİLER

Bolat, “İki ülkenin liderleri; biz bakanlara ve iş insanlarına 3 milyar dolarlık bir dış ticaret yıllık hedefi ortaya koydular. Venezuela’nın 15 milyar dolarlık toplam ithalatında Türkiye’nin alacağı mesafe var. Türkiye’nin 350 milyar dolarlık mal ithalatında Venezuelalı firmaların alabileceği pazar payı bulunmaktadır. Yeter ki çok çalışalım” dedi. 2024 itibariyle toplam ticaretin 665 milyon dolara yükseldiğini vurgulayan Bakan Bolat, “2019’da Türkiye Venezuela toplam ticareti 152 milyon dolardı. Bu tempoyu devam ettirdiğimiz takdirde 3 milyar dolar yıllık hedefi mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.

TURİZM İLİŞKİLERİ DE GÜÇLENİYOR

Bakan Bolat, “Türk Hava Yolları’nın 2016’da başlattığı seferlerle haftada 8 uçuş yapılıyor. Türkiye Venezuela arasında uçaklar hep dolu. Bu da iki ülke insanlarının hem ticaret hem yatırım hem turizm için birbirlerine olan seyahatlerin arttığını gösteriyor. Yakın zamanda sefer sayılarının artmasını bekliyoruz. Ulaştırma Bakanlığı’nın alacağı kararla bu sefer sayıları artacaktır” dedi.

İKİ TARAFIN İŞ BİRLİĞİ VE VİZYONU

Venezuela Dış Ticaret Bakanı Coromoto Godoy, “Türk firmalar, bizim günden güne örnek aldığımız bir vizyondur. Coğrafi meseleler bizi birbirimizden ayırmaz. Bizler ihracatımızı çeşitlendirmenin yolunu arıyoruz” derken, Daniella Cabello, “Bu dost ülkeye 633 ürünün tescili için geldik. En yüksek kalite standartlarında üretilmiş ürünler ile gastronomimizi sunmaya geldik. Bu toplantı, diplomatik ilişkilerin 72. yılına tekabül etmekte” ifadelerini kullandı.