Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hizmetler İhracatı’nın Arttığını Açıkladı

LOJİSTİK VE TURİZM GELİRLERİNDE ARTIŞ BEKLENİYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayından ekim ayına kadar lojistik ve turizm gelirlerinde meydana gelecek artışın hizmetler ihracatına önemli katkı sağlayacağını vurguladı. “Hizmetler ihracatımızın mayısta yıllıklandırılmış olarak 116,5 milyar dolar olduğunu tahmin ediyoruz. Lojistik ve turizm gelirlerinin hızla artacağı bu dönemde cari açığı makul seviyelerde tutacağız.” ifadesini kullandı. Bolat, Ticaret Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile birlikte mayıs ayı dış ticaret verilerini paylaştı. Ocak-mayıs döneminde net mal ihracatındaki artışın 3,7 milyar dolar, mal ithalatındaki artışın ise 8,2 milyar dolar olduğuna dair bilgiler verdi.

İTHALATTAKİ ARTILAR VE DOĞAL GAZ FİYATLARI

Bolat, bu durumun temel sebebinin Aralık 2024’ten itibaren soğuk kış koşulları nedeniyle uluslararası piyasalarda yaşanan doğal gaz fiyat artışı olduğunu belirtti. Petrol ithalatından sağlanan tasarrufun, doğal gaz ithalatında gereksiz harcamalara sebep olduğunu aktardı. “Otomotiv ithalatında 1,1 milyar dolar, işlenmemiş altın ithalatında yaklaşık 3 milyar dolar, Tarım ve Orman Bakanlığının canlı hayvan alımında ise 750 milyon dolar ithalat gerçekleştirdik.” ifadelerini ekleyerek, kahve ve kakaodaki uluslararası fiyat artışlarının ithalat hacmini artırdığını belirtti. Lojistik ve turizm gelirlerinin etkisiyle hizmetler ihracatının yükselişte olacağı bir dönem önlerinde olduğunu ifade etti.

İHRACATTAKİ GELİŞMELER VE ALMANYA

Bolat, ocak-mayıs döneminde en çok ihracatın yapıldığı ülkenin 9,2 milyar dolarla Almanya olduğunu belirtti. “Almanya’yı 7 milyar dolarla İngiltere, 6,6 milyar dolarla ABD, 5,8 milyar dolarla İtalya ve 4,9 milyar dolarla Irak takip ediyor.” diye konuştu. Avrupa Birliği’nin, ihracatın yüzde 40’ından fazlasını oluşturduğunu dile getirdi. Yılın başından itibaren Türkiye’nin ithalat ve ihracatında belirli sektörlerde artışlar ve azalışlar gözlemlendiğini aktardı.

TİCARET DİPLOMASİSİNDE ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER

Bolat, ihracatçıları desteklemek adına çeşitli teşvik tedbirleri ve destek paketleri oluşturduklarını bildirdi. Eximbank’ın kredi kaynaklarının 52 milyar dolara ulaşacağını belirtti. Ayrıca, ocak-mayıs döneminde 27 ülkeyle karma ekonomi komisyonu ve ikili toplantılar yaparak anlaşmalar imzalandığını kaydetti. “Yarın sabah Paris’e, OECD’ye gideceğiz, orada önemli toplantılar gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullanarak, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu’nun ikincisinin Ankara’da yapılacağını bildirdi.