Ticaret Bakanı Ömer Bolat, IAOM Konferansı’na Katıldı. Türkiye, Gıda Üretiminde Üç Kat Arttı. İhracat, Geçen Yıl 32,5 Milyar Dolar. Hububat Üretimi, 19,6 Milyon Ton Bekleniyor. İstanbul’da Sektör Temsilcileri Bir Araya Geldi. Türkiye, Küresel Isınma İçin Hedef Belirledi

İAOM EURASIA KONFERANS VE SERGİSİ’NE KATILIM

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) tarafından Şişli’de düzenlenen 4’üncü IAOM Eurasıa Konferans ve Sergisi’ne katıldı. Programa, Bolat ile birlikte Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber, IAOM Genel Başkanı Scott Martin, IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy ve birçok iş insanı iştirak etti. ‘Tarımda Kadının Yeri’ ana temasıyla başlayıp açılış töreninde IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a ebru sanatıyla yapılmış tablo hediye etti. Açılış kurdelesini kesen Bolat, etkinlik alanını gezdi.

ÜRETİM VE İHRACATTAKİ YÜKSELİŞ

Bakan Bolat, Türkiye’de tarım ve gıda sektörünün ülke ekonomisindeki önemine vurgu yaparak, “Tarım ve gıda sektörü ülke ekonomisinde çok önemli bir yer oluşturmakta. Tarladan marketlerdeki zincirlere kadar ulaşımda yaklaşık on milyona yakın insanımızın bu sektörden ekmek yediğini söyleyebiliriz. Türkiye, tarım ve gıda sektöründe Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yoğun çalışmaları sayesinde, üretimini son 22 yılda dolar bazında 3 katına artırdı. 24 milyar dolardan 74,5 milyar dolara yükseldi” dedi. Nüfus artışına da değinen Bolat, “Nüfusumuz 22 yılda 65 milyondan 86 milyona ulaşmış durumda” belirtti.

İHRACATTA ÖNEMLİ ARTIŞLAR

Bolat, ihracat rakamlarını değerlendirdi. “Üretimini dolar bazında 3 katı artırırken, aynı zamanda ihracat 22 yılda 3 milyar dolardan 32,5 milyar dolara ulaştı. Hububat ürünleri 12 milyar dolar ile en önemli kalemlerden biri oldu” diye konuştu. Ayrıca, yaş meyve sebze ihracatının 3,5 milyar dolar, su ürünleri ve hayvansal mamullerin 3,4 milyar dolar olduğunu ekledi.

STRATEJİK KONUM VE BUĞDAY ÜRETİMİ

Bolat, Türkiye’nin ticaretteki stratejik konumunu vurgulayarak “4 saatlik bir uçuş mesafesinde 1,5 milyar insana ulaşma kapasitesine sahibiz” dedi. Tarım Bakanlığı’nın tahminlerine göre 2023 yılında Türkiye’nin 19,6 milyon ton buğday üretimi gerçekleştirmesinin beklenildiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin buğdayda kendine yeterlilik yanı sıra un ve makarna gibi katma değerli ürünlerin üretiminde aktif rol oynadığını söyledi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE YANIT

İklim değişikliğine de değinen Bolat, “Türkiye olarak iklim değişikliği kanununu geçtiğimiz aylarda kabul ettik. 2053 yılına kadar küresel ısınmada sıfır hedefini benimseyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.