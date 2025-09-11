Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İhracat Desteklerini Artırıyoruz.

İHRACAT DESTEKLERİ ARTIRILIYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılı ihracat destekleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, “Geçen yıl 24 milyar, bu yıl 33 milyar ve önümüzdeki yıl bize ayrılan bütçeden 45 milyar liralık ihracat desteklerini hibe olarak ihracatçılarımıza sunacağız” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları 2024 ödül töreninde yapıldı.

DENİZLİ’YE YAPILAN YATIRIMLAR

Bakan Bolat, konuşmasında AK Parti hükümetleri döneminde Denizli’ye son 23 yılda toplam 385 milyar liralık kamu yatırımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Ayrıca, esnaflara bugüne kadar 8 milyar Türk Lirası kredi verildiğini ve bu kredilerin yüzde 50 hazine destekli olduğunu vurguladı. 2025 yılı içerisinde geride kalan 8 ayda, 2 milyon 328 milyon lira yüzde 25 maliyetli esnaf kredisi dağıtıldığını duyurdu. Esnaf kredilerine ilişkin müjde veren Bolat, “150 milyon liralık daha bir esnaf kredisini, yüzde 25 maliyetiyle yarın sabahtan itibaren Denizli’ye göndermiş olacağız” dedi.

EXPORTA VERİLEN ÖNEM

Bakan Bolat, 2026 taslak bütçesinde Ticaret Bakanlığı’na diğer bakanlıklara göre daha yüksek bir artış öngörüldüğünü belirtti. “Biz aldığımız bütçenin yüzde 60’ını ihracatçılarımıza aktarıyoruz. Bu da yüzde 36’lık bir artış anlamına geliyor ve ihracata verdiğimiz önemi gözler önüne seriyor” şeklinde konuştu. Bakan, Türk mallarının uluslararası piyasalardaki kalitesine de vurgu yaptı.

ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

DENİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde 2024 yılında başarı gösteren firmalara plaketler takdim edildi. 5 farklı kategoride, 3’ü Uşak ve 39’u Denizli olmak üzere toplam 42 firma ödüllendirildi. Ödül törenine Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanı sıra birçok protokol üyesi katıldı. Bu katılımcılar arasında Ticaret Bakan Yardımcısı, Denizli Valisi, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer oda başkanları yer aldı.