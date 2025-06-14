Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri’ye geldi. 5’inci Kültepe Ekonomi Zirvesi’ne katıldı. Türkiye, ekonomik olarak büyümeye devam ediyor. İhracattaki artış büyümeye katkı sağlıyor. Türkiye huzurlu bir ülke haline geldi. Ömer Bolat, ilerlemeyi vurguladı

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT KAYSERİ’DE

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli etkinliklere katılmak amacıyla Kayseri’yi ziyaret etti. Bakan Bolat, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen 5’inci Kültepe Ekonomi Zirvesi programında yer aldı. Programa, Bakan Bolat’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, diğer AK Parti Kayseri Milletvekilleri ve ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ile pek çok iş insanı katılım sağladı.

ÜLKEMİZ ÜST GELİR ÜLKELER LİGİNDE

Bakan Bolat, Türkiye’nin son 22 yılda gerçekleştirdiği birçok alt ve üst yapı yatırımına dikkat çekti. “Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla 22 yılda Türkiye’miz alt yapısı, üst yapısı tamamen yenilenmiş model bir ülke hale geldi ve modern ekonomiye kavuşmakta. Dış ticaretten sorumlu Ticaret Bakanı olarak, ülkemizin özellikle son 22 yıldaki büyük atak ve gelişmesi Türkiye’yi dünyada üst gelir ülkeler ligine yükseltti. Zaten bunun örneği de milli gelir rakamlarımız. Milli gelirimiz, 2023 yılında ilk defa 1 trilyon doları geçti. 2023’te 1 trilyon 130 milyar dolara, 2024’te 1 trilyon 322 milyar dolara ve 2025’in ilk çeyreyinde ise 1 trilyon 371 milyar dolara yükselecek. Biz bu verileri 238 milyon dolardan devralmıştık. Dünya Bankası’na göre hamdolsun ülkemiz üst gelir ülkeler liginde” ifadelerini kullandı.

5 YILDIR HİÇ KÜÇÜLME OLMADAN BÜYÜYORUZ

Bakan Bolat, Türk ekonomisinin son 19 çeyrektir kesintisiz bir şekilde büyüdüğünü vurguladı. “Bu yılın ilk çeyreğinde ekonomimiz, yüzde 2 büyüme gösterdi. Dünyada dış talebin azaldığı, küresel ekonomilerin küçüldüğü bir dönemde bizde de yüksek enflasyonla mücadele etmek için iç talebin sınırlanmaya çalışıldığı bir dönemde yüzde 2 büyüme ılımlı ve dengeli bir büyüme. Süreç devam ediyor. 19 çeyrek üst üste büyüme çizgimiz sürüyor. Son 22 yılda Türkiye, yıllık yüzde 5,3 büyüdü. Cumhuriyetimizin ilk 78 yılında AK Parti öncesinde yıllık ortalama büyümemiz yüzde 4,8’di. Eğer bu 0,5’lik fark ilk 78 yılda da gerçekleşmiş olsaydı; bugün 2 trilyon dolar milli gelirden ve kişi başı 22-23 bin dolar milli gelirden bahsediyor olurduk. İstikrar içinde, güçlü bir ekonomi ve güçlü bir liderlikle, inşallah bunları da başaracağız” dedi.

İHRACAATTAKİ ARTIŞ ÖNEM TAŞIYOR

Bolat, dış ticaretin milli gelire katkısı üzerinde durdu. “Dış ticaretin ekonomik büyümeye büyük katkısı var. Geçen yıl yüzde 3,2 büyüdük ve bunun 1,1 puanı net mal ve hizmet ihracatından geldi. Bu yıl da geçen yılın son çeyreğinden bu yılın ilk çeyreğine 1,1 puanlık net mal ve hizmet ihracatı katkı sağladı. Bu büyümenin bileşenleri arasında iç ticaretteki büyüme ve ihracattaki artış oldukça önemli. Türkiye büyüdüğünde milli gelirimizin 3’te 1’i olan sanayide, aynı zamanda 6 katı büyümüş oluyor. Hizmetlerdeki büyüme milli gelirin içinde yüzde 55’lik katkıya sahip. Tarımsal üretim ise 24 milyar dolardan 74 milyar dolara çıktı” açıklamalarında bulundu.

KRİZ EDİBİYATI YAPANLAR VAR

Bakan Ömer Bolat, farklı bir gruptan bahsederek şöyle devam etti: “Bir grup, taş üstüne taş koymak, ülkesini büyütmek için çaba gösterirken, sürekli felaket tellallığı yaparak ‘bunları nasıl indiririm de ben gelirim, otururum’ düşüncesiyle halkı gözetmeksizin siyaset yapıyor. Bu nedenle bunları iyi analiz etmeliyiz ve iyi ile kötünün farkını ayırt edebilmeliyiz. Kendimizi sorgulamalıyız. 20 yıl önce Türkiye olarak neredeydik? Sektör olarak, şirket olarak, dışarıda rakiplerimize baktığımızda, kendi konumumuzu değerlendirebiliyor muyuz? Eğer ihracatımı 7,5 katı artırdıysam, 22 yılda ve Avrupa’nın önemli bir tedarikçisi olmayı başardıysam, bunu değerlendirebiliriz.”

TÜRKİYE’NİN ARTIK HER TARAFI HUZURLU

Bolat, Türkiye’nin bugün birçok sorunu aşarak huzurlu bir ülke haline geldiği üzerinde durdu. “Bugün Türkiye’nin her tarafı huzurlu ve insanlar ekonomi üzerine odaklanmış durumda. Ailevi, eğitim ve sağlık meseleleri ön plana çıkıyor. Her şey kolay olmadı; 10 bin şehit verildi. Güçlü bir lider, güçlü bir hükümet ve siyasi istikrar neticesinde, ekonomik reformlar ve yatırımlar, hepsi birleşti. Bu güçlü Türkiye ekonomisi, savunma, sanayi, enerji ve tarımda sağladığımız başarılar, 22 yılda 36 milyar dolardan 265,5 milyar dolara yıllık ihracat rekoru ile aşıldı ve mayıs ayında en yüksek ay rekoru kırıldı. 1224 ayın rekoru 24 milyar 830 milyon dolardı ve günlük bazda 2 milyar 180 milyon dolarlık rekorumuz var” diyerek sözlerini tamamladı.