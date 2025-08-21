Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Lojistik Üs’ü Ziyaret Etti

TÜRKİYE LOJİSTİK MERKEZİ OLARAK GÜÇLENİYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Lojistik Üssü’ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, “Türkiye, Asya-Avrupa koridorunda en güçlü ve güvenilir lojistik ve tedarik merkezi haline gelmiştir” ifadelerini kullandı. Ziyaret sırasında sektör temsilcileriyle bir araya gelen Bakan, Türkiye’nin stratejik konumunun altını çizdi.

ANKARA LOJİSTİK ÜSSÜ’NÜN STRATEJİK ÖNEMİ

Bakan Bolat, Türkiye’nin küresel ticaret bağlantısı ve çok taraflı ulaştırma politikası açısından Ankara Lojistik Üssü’nün merkezi bir öneme sahip olduğunu belirtti. Bolat, “Ankara Lojistik Üssü, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu bağlantısı üzerinde yer alması ve ülkemizin Avrupa’ya açılan kapısı konumunda bulunması nedeniyle lojistik açıdan büyük bir öneme sahiptir.” dedi. Ulusal ve uluslararası nakliyecilik alanındaki altyapının, ihracatçılara ve firmalara önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

LİDERLİK HEDEFİ VE YENİ ADIMLAR

Bakan Bolat, Türkiye’nin ticaret merkezi olma hedefleriyle uyumlu olarak Lojistik Üssü’nün faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti. “Ülkemiz, lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründe de Pazar payını artırmaya devam etmektedir.” şeklinde konuşan Bakan, Türkiye Yüzyılı vizyonları doğrultusunda, küresel ticaretteki paylarının her geçen gün artarak devam ettiğini belirtti.

SEKTÖRLERLE İŞ BİRLİĞİ

Bakan Bolat, lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara destek olmaya devam edeceklerini duyurarak, “Hükümet olarak, hem Orta Koridor hem de Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere, bölgesel ve küresel bağlantımızı daha da güçlendirecek stratejik adımları atmaya devam ederken, sektörlerimizle yakın iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz.” dedi.