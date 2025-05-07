Ticaret Bakanı Ömer Bolat Londra’da

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT’IN LONDRA TEMASLARI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi görüşmeler yapmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya seyahat etti. Bu ziyaret kapsamında, Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, görüşmeye dair değerlendirirken, “Londra ziyareti kapsamında bugün Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanı Sayın Jonathan Reynolds ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Stratejik ortağımız Birleşik Krallık ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi yatırımdan turizme, gümrüklerden üçüncü ülkelerde iş birliğine kadar tüm boyutları ile değerlendirdik ve ilişkilerimizi daha da geliştirme hususunda aynı perspektifi paylaştığımızı bir kez daha teyit ettik” dedi.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI GÜNCELLEMESİ

Bakan Bolat ayrıca, ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin temelini oluşturan Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) modernizasyonu ve kapsamının genişletilmesi müzakerelerinin ilki için temmuz ayı sonuna kadar anlaşma sağladıklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Ekonomik ve Ticari Komitesi’nin (JETCO) 8’inci toplantısının bu yıl Londra’da gerçekleşmesi yönünde bir mutabakat sağlandığını aktardı.

STA MODERNİZASYONU İÇİN ADIM ATILDI

Görüşmenin sonunda, STA’nın ‘Ticarette Teknik Engeller’ ve ‘Sektörel Ekler’ (motorlu taşıtlar ve kimyasallar) bölümlerinin imzalanmasının STA’nın modernize edilmesi sürecinde önemli bir ilerleme olduğunu vurguladı. Bu metinlerle iki ülke firmalarının kazanç elde edeceğini ve ikili ticaretin artacağına inandığını dile getirdi.