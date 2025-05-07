Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Londra’da

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT’IN LONDRA TEMASLARI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi görüşmeler yapmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya seyahat etti. Bu ziyaret kapsamında, Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, görüşmeye dair değerlendirirken, “Londra ziyareti kapsamında bugün Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanı Sayın Jonathan Reynolds ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Stratejik ortağımız Birleşik Krallık ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi yatırımdan turizme, gümrüklerden üçüncü ülkelerde iş birliğine kadar tüm boyutları ile değerlendirdik ve ilişkilerimizi daha da geliştirme hususunda aynı perspektifi paylaştığımızı bir kez daha teyit ettik” dedi.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI GÜNCELLEMESİ

Bakan Bolat ayrıca, ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin temelini oluşturan Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) modernizasyonu ve kapsamının genişletilmesi müzakerelerinin ilki için temmuz ayı sonuna kadar anlaşma sağladıklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Ekonomik ve Ticari Komitesi’nin (JETCO) 8’inci toplantısının bu yıl Londra’da gerçekleşmesi yönünde bir mutabakat sağlandığını aktardı.

STA MODERNİZASYONU İÇİN ADIM ATILDI

Görüşmenin sonunda, STA’nın ‘Ticarette Teknik Engeller’ ve ‘Sektörel Ekler’ (motorlu taşıtlar ve kimyasallar) bölümlerinin imzalanmasının STA’nın modernize edilmesi sürecinde önemli bir ilerleme olduğunu vurguladı. Bu metinlerle iki ülke firmalarının kazanç elde edeceğini ve ikili ticaretin artacağına inandığını dile getirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Sivas’ın Maçı Kritik, Taraftar Desteği Gerek

Sivasspor'un teknik direktörü, Bodrum FK ile yapılacak maçı final gibi gördüğünü ifade ederek, taraftar desteğinin ligde kalma mücadelesi için kritik olduğuna dikkat çekti.
Haberler

Azerbaycan Diller Üniveritesinde TÖMER Bürosu Açıldı

Azerbaycan Diller Üniversitesi'nde, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi ve rektörlerin katıldığı bir TÖMER bürosu açıldı. Açılışta Türk dilinin yaygınlaştırılması ve işbirlikleri öne çıkarıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.