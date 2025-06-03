Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Maros Sefcovic ile görüştü

ÖMER BOLAT’IN GÖRÜŞMESİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile Fransa’da bir araya geldi. Bolat, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü’nün (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere bulunduğu bu ülkede, Sefcovic ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

TÜRKİYE-AB TİCARET İLİŞKİLERİ

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı marjında, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komisyoneri Sayın Maros Sefcovic ile verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Türkiye-AB ikili ticari ilişkileri, çok taraflı ticaret sisteminin reformu bağlamında iş birliği imkanları ve gelecek dönemde yürütülecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk.” dedi.

TÜRKİYE-AB ÜST DÜZEY TİCARET DİYALOĞU

Ayrıca, “1 Temmuz 2025’te Ankara’da özel sektör ve STK’ların katılımıyla düzenlenecek Türkiye-AB Üst Düzey Ticaret Diyaloğu’nun ikinci toplantısının gündemini de ele aldık.” açıklamasında bulundu. Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde küresel ticarette etkin ve güçlü bir Türkiye için uluslararası düzeyde kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.