Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Mayıs ayındaki cari işlemler açığı sıfıra yakın olabilir” dedi. Hükümetimiz yerli üretimi destekleyecek. Mayıs ayında ihracat yıllık 265,5 milyar dolara ulaştı. İnovasyon ve yatırım önceliklerimiz

TİCARET BAKANI BOLAT’TAN CARİ İŞLEMLER AÇIĞI AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mayıs ayında cari işlemler açığının Nisan ayındaki artışın ardından önemli ölçüde gerileyerek sıfıra yakın gerçekleşebileceğini öngördüğünü bildirdi. Bakan Bolat, Nisan ayı yıllıklandırılmış cari işlemler açığı ve dış ticaret rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi. Nisan ayında yıllıklandırılmış cari işlemler açığında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık 10,7 milyar dolarlık bir düşüş sağlandığını belirten Bolat, “2024 yılı Nisan ayında 26,5 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, 2025 yılı Nisan ayında 15,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılı Nisan ayında 4,8 milyar dolar olan cari işlemler açığı 2025 yılı Nisan ayında 7,9 milyar dolar olarak kaydedildi” dedi.

Bakan Bolat, Nisan ayında yıllıklandırılmış hizmet ihracatının 116,5 milyar dolara ulaşarak rekor seviyeye çıktığını aktardı. Yıllık mal ve hizmet ihracatının ise 381 milyar doların üzerine çıktığını bildiren Bolat, “2025 yılının ilk çeyreğinde cari işlemler açığının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde 0,9 olarak sınırlı bir seviyede gerçekleşti ve 2025 yılı genelinde de orta vadeli program (OVP) hedefinin (yüzde 2,0) altında kalmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Dış ticaret açığının yüzde 22,3 artışla 12,1 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, ihracatın ithalatı karşılama oranının 2,9 puan azalışla yüzde 63,2 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Küresel ekonomide korumacılık eğilimlerinin ve dış ticaret politikalarındaki belirsizliklerin arttığını söyleyen Bolat, Nisan ayında cari işlemler açığında geçici bir artış yaşandığını, ancak Mayıs ayında öncü verilerin önemli bir gerilemeye işaret ettiğini ifade etti.

Hizmet ihracatının güçlü seyrini koruduğunu vurgulayan Bolat, “Nisan ayında yıllıklandırılmış bazda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artışla 116,5 milyar dolara ulaştı” dedi. Seyahat gelirlerinin 57,1 milyar dolar, taşımacılık gelirlerinin ise 39,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini paylaştı. Ayrıca, cari işlemler açığının önemli ölçüde gerileyeceğini öngördüğünü ifade etti.

Bakan Bolat, ihracatın rekabet gücü ve teknoloji düzeyi açısından değerlendirildiğini belirtti. Mayıs ayı itibarıyla yıllık ihracatların 265,5 milyar dolara ulaştığını açıklayan Bolat, “İhracatımızda ürün ve ülke çeşitliliğinde önemli bir başarı sağladık. Katma değerli ürünlerde rekabetçiliğimizi güçlendirerek yüksek ihracat büyümesini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Mayıs ayına ilişkin öncü verilere göre, 2025 yılı Mayıs ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında artarak 24,8 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Bolat, “Böylelikle tarihin en yüksek aylık ihracat rekoru kırılmıştır” yorumunu yaptı. Ayrıca, Nisan ayına göre mal ithalatının yüzde 4,8 azalarak 31,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti. Bolat, “Mayıs ayında cari işlemler açığının önemli ölçüde gerileyerek sıfıra yakın gerçekleşmesi bekleniyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Bolat, yaz aylarının başlamasıyla birlikte turizm gelirlerindeki artışın cari işlemler hesabına olumlu yansıyacağını vurguladı.