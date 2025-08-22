Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Siirt’te Önemli Açıklamalar Yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Merkez Teşkilatlanma Başkanlığı’nın düzenlediği “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” etkinliği çerçevesinde Siirt’e geldi ve burada önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi kariyerinin Siirt’te başladığını belirterek, burada gerçekleştirilen yatırımlar ve yeni projeler hakkında bilgi verdi. Siirt’in hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem de AK Parti’nin siyasi tarihinde özel bir konuma sahip olduğunu ifade eden Bakan, Erdoğan’ın 9 Mart 2003’te Siirt Milletvekili olarak TBMM’ye girmesi sonrasında Başbakan olduğunu hatırlattı. “Bu yüzden Siirt’in kalbimizde ayrı bir yeri olmuştur” dedi.

YATIRIMLAR VE GELİŞMELER

Bakan Bolat, son 22 yılın “Türkiye Yüzyılı” hedefinin temeli olduğunu ve eğitimden sağlığa, ulaştırmadan savunma sanayine kadar pek çok alanda önemli ilerlemelerin kaydedildiğini söyledi. Türkiye’nin dış ticarette ve uluslararası saygınlıkta önemli bir konuma geldiğini vurguladı. Enflasyonla mücadelenin de kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Bolat, Siirt’in AK Parti döneminde önemli yatırımlardan faydalandığını belirtti. “Son 22 yılda Siirt’e 55,5 milyar liralık kamu yatırımı yapıldı. Altıncı bölge teşvikleri kapsamında işverenlerin sigorta primlerini devlet üstlendi, istihdam arttı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bu süreyi 14 yıla çıkardı.”

DESTEKLER VE YENİ ADIMLAR

Bakan Bolat, Siirt’teki ihracatçılara ve esnafa yönelik desteklerini de aktardı. Siirt’te 73 ihracatçı ve 5 bin 149 esnaf bulunduğunu belirterek, “Siirtli ihracatçılarımıza geçen yıl 33,5 milyon dolar Eximbank kredisi sağlandı. Esnaflarımıza da bugüne kadar 1,7 milyar lira kredi verildi. Şimdi yeni bir adım atıyoruz. Pazartesi gününden itibaren Siirt esnafımız için toplam 100 milyon liralık kredi paketi gönderiyoruz” diye konuştu. Ayrıca, Siirt fıstığı ile ilgili yeni bir adım atılacağını belirten Bakan, “Siirt fıstığının daha iyi değerlendirilmesi, hijyenik şartlarda saklanması ve değerini bulması için lisanslı depo kurulacak. Fizibilite çalışmaları tamamlandı. İnşallah en kısa sürede kazmayı vuracağız. Kadın kooperatiflerine üretim amaçlı kurulacak kooperatiflere hibe, fuar desteği ve personel istihdam desteği sağlanacak” dedi.

ESNAF ZİYARETİ VE İLETİŞİM

Programın ardından Güres Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Bolat, vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.