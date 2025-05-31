TİCARET Bakanı Ömer Bolat Toplantıda Bulundu

TİCARET BAKANININ KATILDIĞI GENEL KURUL

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 81’inci Mali Genel Kurulu’na katıldı. Bakan Bolat, sosyal medya hesabında bu anları paylaştı ve “Bugün, bakan yardımcılarımız ve genel müdürlerimizle birlikte, Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 81’inci Mali Genel Kurulu’na katıldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ülkemizi her alanda daha güçlü bir konuma taşımak adına hükümet olarak kararlılıkla adımlar atıyor; tüm paydaşlarımızla olduğu gibi iş dünyamızla da yakın bir koordinasyon içinde çalışmaya büyük önem veriyoruz.” dedi.

TÜRKİYE’NİN EKONOMİK BAŞARILARI

Bakan, Türkiye’nin sanayi üretimindeki çeşitlilik, savunma sanayii, otomotiv, kimya, makine ve tarım sektörlerindeki rekabet gücü ve yüksek katma değerli üretim yapısı ile küresel üretim ve ticaret merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı. “Ülkemizin 19 çeyrektir kesintisiz büyümesi, gayrisafi yurt içi hasılanın 1,3 trilyon dolara ulaşması, mal ve hizmet ihracatındaki artış, küresel ticaret pazarındaki payını genişletmesi ve dış cari açıktaki güçlü düşüş bu başarının en somut göstergeleridir.” ifadelerini kullandı.

DESTEKLERİN DEVAMI

Bolat, ekonomideki başarıların en önemli gücünün, TOBB başta olmak üzere iş dünyası temsilcileri ve yurdun dört bir yanındaki dinamik üretim altyapısı olduğunu belirtti. “Ticaret Bakanlığı olarak; esnafımıza, çiftçilerimize, sanayicilerimize, kooperatiflerimize ve girişimcilerimize yönelik desteklerimizi yerelden ulusala artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. TOBB ve diğer tüm sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte, iş dünyamızın temsilcileriyle yakın iş birliği içinde, Türkiye’nin yarınları için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.” şeklinde devam eden Bolat, TOBB’un 81’inci Mali Genel Kurulu’nun hayırlara vesile olmasını dileyerek, başta TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere, iş dünyasının tüm değerli mensuplarına teşekkür etti.