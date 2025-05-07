Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İngiltere ilişkilerini güçlendiriyor

TÜRKİYE-İNGİLTERE İLİŞKİLERİ GÜÇLENİYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İngiltere İş Forumu’nda yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ekonomik bağların her geçen gün güçlendiğini belirtti. Bolat, “Modernize edilmiş serbest ticaret anlaşmasını yakında imzalamak için yeterli hırs, motivasyon ve itici güce sahip olduğumuza inanıyoruz” sözleriyle, bu konudaki azimlerini vurguladı. İngiltere’deki temaslarına devam eden Bakan Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Direktörler Enstitüsü (IOD) tarafından düzenlenen Türkiye-İngiltere İş Forumu’nun açılışında iş dünyası temsilcilerine ve yatırımcılara hitap etti.

KÜRESEL PİYASALARDA BELİRSİZLİKLER MEVCUT

Bakan Bolat, ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimleri, Ukrayna’daki savaş ve İsrail’in Gazze’deki soykırımının küresel piyasalarda belirsizlikler yarattığını, bunun tedarik zincirlerinde aksamalara yol açtığını ve küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediğini vurguladı. Korumacı ticaret politikaları ve bölgesel belirsizlikler nedeniyle zorlu bir dönem yaşanmasına karşın Türkiye ekonomisinin güçlü büyümeye devam ettiğini anlattı. Türkiye ekonomisinin 2024’ün son çeyreğinde yüzde 3 ile 18 çeyrektir kesintisiz büyüme gösterdiğini hatırlatan Bolat, Türkiye ekonomisinin büyüklüğünün 1,3 trilyon doları geçerek kişi başına düşen milli gelirin 15 bin doları aştığını söyleyerek, ekonominin sağlam temeller üzerine kurulduğunu ifade etti.

Bolat, Türkiye ekonomisinin büyümesinde ihracatın etkili bir itici güç olduğunu kaydetti. Geçen yıl Türkiye’nin ihracatının 262 milyar doları aştığını ve dış ticaret açığının 24 milyar dolar azaldığını belirtti. Türkiye-İngiltere ticaret ilişkilerine dair bilgi veren Bakan Bolat, İngiltere’nin Türkiye’nin en büyük üçüncü ihracat destinasyonu olduğunu, Türkiye’den İngiltere’ye yapılan ihracatın 15,3 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ayrıca geçen yıl Türkiye’nin İngiltere’den 6,9 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdiğini söyledi.

YATIRIM POTANSİYELİ YÜKSEK

Türkiye’nin yüksek verimlilik odaklı yaklaşımla güçlü bir yatırım teşvik programı sunduğunun altını çizen Bolat, yatırımcılara iyi korunan bir iş ortamı sağladıklarının ve dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşmaları ağlarından birini sunduklarının altını çizdi. Türkiye’nin İngiliz firmalarının yatırımlarının 2023 yılı itibarıyla 9 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, “Bu, İngiliz yatırımcıların Türkiye ekonomisinin büyümesine ve potansiyeline olan güveninin açık bir göstergesi” dedi. İngiltere’deki Türk şirketlerinin yatırımlarının ise 4,3 milyar dolara ulaştığını kaydeden Bolat, müteahhitlik sektörünün önemine dikkat çekti.

STRATEJİK ORTAKLIK GÜÇLENİYOR

Bakan Bolat, tüm bu olumlu rakamların yanı sıra Türkiye-İngiltere işbirliğinin hala yüksek bir potansiyele sahip olduğuna inandığını belirtti. “Serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi ve yeni alanlarla genişletilmesi, bu ekonomik işbirliğinin güçlenmesi için önemli bir fırsat olacak” dedi. İngiltere’deki temasları çerçevesinde İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile yapılan heyetler arası görüşmede ticaret için atılan önemli adımları vurgulayan Bolat, Ticarette Teknik Engeller Faslı ile Kimyasallar ve Motorlu Taşıtlar eklerinin imzalarının bu yönlü taahhüde güçlü bir işaret olduğunu ifade etti.